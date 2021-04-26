中联办批夏博义为违法者张目

香港大律师公会主席夏博义（Paul Harris）日前接受媒体访问时质疑黎智英等非法集结案判刑过重，香港中联办昨日发文批评其公然为违法者张目，为暴力者开脱。

此前，壹传媒创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭、支联会主席李卓人等九名民主派人士，因前年8月18日及31日非法集结案罪成，黎智英、李卓人涉两案被判囚14月，李柱铭等准缓刑。

据香港中联办微信公号消息，中联办发言人昨天表示，夏博义借香港法院就有关案件的判决散布歪曲言论，公然“为违法者张目，为暴力者开脱，对执法者抹黑，对司法者施压”。

发言人称，奉劝乱港祸港者“看清大势”，奉劝大律师公会不要在政治化道路上越走越远，否则只会被拖入无法自拔的深渊。

发言人指出，黎智英等人犯罪事实清楚、证据确凿，夏博义作为资深法律人士，无视修例风波期间大规模游行示威后屡屡发生暴力事件的事实，反用所谓“和平示威”竭力掩盖和粉饰其非法本质，公然为违法者开脱，抹黑攻击特区政府和香港警方，还偷换概念大谈英国“冤假错案”，刻意误导公众、煽动民怨，其所作所为彻底丧失专业操守和职业良知，背离法治精神和法治原则。

发言人强调，大律师公会不仅是专业团体，还承担着多项法定职责，其主席当然应遵循“爱国者治港”的原则，“纵容夏博义继续担任主席，无异是对大律师公会的最大讽刺！”