港人须完成两剂疫苗才可乘专属航班往新加坡

香港政府宣布，最快下月26日重启与新加坡的“航空旅游气泡”，香港居民须完成接种两剂新冠疫苗最少14天后，才可乘搭专属航班前往新加坡。

据香港电台报道，新加坡人士去香港则毋须接种疫苗，但要在出发前72小时，接受两地互认的核酸检测及取得阴性结果。两类旅客在抵步后，都要在机场再接受检测。

香港商务及经济发展局局长邱腾华说，由于疫情出现变种病毒，为平衡公共卫生及机制稳定性，以免“时开时关”，两地政府协定采取更严谨的安排，包括在出发前14天内没有在新加坡或香港以外的外游纪录，新增要求这14天并不包括该旅客因应早前的外游而须在香港或新加坡当地进行强制检疫的隔离期。

另外，原本的安排是，如果新加坡或香港的无关连本地个案七天平均超过五例，“航空旅游气泡”安排会暂停两周，随后若两地上述数字于暂停两周的最后一日回落至不超过五例，“航空旅游气泡”便可重启。

因应疫情可能有反覆，新增要求是在符合原本的关卡后，两地须满足其后连续三日无关连本地个案数字每日维持在三例或以下，而第三日无关连本地个案七天平均数字亦不可超过五例，才可重启“航空旅游气泡”安排。

为加强接触追踪，新增要求是由新加坡前往香港的旅客须下载和使用“安心出行”，并把相关记录在离港后保留31天。

“航空旅游气泡”首阶段计划由下月26日至6月9日，每日一班航机往来，每班机接载200名旅客，第二阶段则由6月10日起，每日增至两班机。