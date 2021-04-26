野村：华融事件对中企美元债发行影响暂时有限

投行野村发表报告说，中国企业离岸美元债市场自3月底以来经历起伏，主要因市场对中国华融潜在违约的担忧，但到目前为止，华融事件对其他资产管理公司和国企发债的影响有限；该行估计，今年首季度中企离岸美元债发行量由去年第四季度的554亿美元（734.16亿新元），上升至610亿美元。

据路透社报道，至于净融资额（即发行量减去到期量）则自去年第四季的82亿美元大增至206亿美元，主要受金融板块带动；因此截至首季末中企美元债未偿还金额由去年第四季末的9689亿美元增至9895亿美元。

尽管首季中企美元债净融资额按季大增，但报告称，近年来中企美元债融资呈下降趋势，去年全年净融资856亿美元，低于2019年的1259亿美元。今年首季的206亿美元的净融资额也远低于2018-20年首季度平均值（363亿美元）。

不过，野村报告指出，中企美元债偿还压力则在上升，特别是开发商及地方政府融资平台。该行推算今、明两年到期的中企美元债将分别达1904亿美元及2177亿美元，去年为1674亿美元。今年首季到期的规模达404亿美元，估计余下三季到期的总额达1501亿美元。今年及明年第二季分别为季度高峰，届时分别有550亿及725亿美元到期。

野村预期，随着北京方面将逐步退出政策、收紧房地产措施、新的对抗污染行动、北京决心控制地方政府风险以及因贸易情况转差和美国利率上升导致资金流入减少等，未来几个季度中企美元债市场表现仍将继续波动。

此外，报告指，因种种历史原因，内地华北与华南有较大的增长差距，随着中国推进碳中和及控制房地产部门融资，这种差距将可能扩大。报告不预期全国性的危机会在未来几年出现，但更多的违约和中企美元债净融资额减少则很可能出现，这将减少资金流入中国，并对内地信贷供应造成更大的下行压力。