赵婷夺奥斯卡大奖 中国媒体及微博冷处理

在北京出生的华裔导演赵婷今天夺得2021年奥斯卡电影像奖最佳导演奖，成为首位获此殊荣的亚裔女性。

她执导的作品《游牧人生》（Nomadland，中国译作《无依之地》）也同时夺得最佳电影。

曾在英国接受教育，之后在美国发展的她，在2021年颁奖季接连创造历史——此前她已经获得金球奖最佳导演。

她同时也是奥斯卡史上第一个华人女性和第二个女性最佳导演。

好莱坞女星法兰西丝麦多曼在《游牧人生》里饰演主角。她也凭这部电影夺得本届奥斯卡最佳女演员。（《游牧人生》剧照，Disney）

不过，中国官媒和大部分媒体对赵婷的获奖消息并不买账，也未见转发或报道，原因或许是赵婷在2013年受访时曾说过的一句话——“我在中国长大，那是个遍地谎言的国家”于3月初被中国网民挖出后，不少人对于这个曾经被官媒誉为“中国之光”的导演，选择冷淡处理。

赵婷此前在3月夺得金球奖最佳导演时，不少中国媒体曾转发和报道这项消息。

纵观今天的中国社群网站如微博，未见赵婷夺得奥斯卡最佳导演奖等相关字眼，似乎被当局有意屏蔽。另据路透社报道，奥斯卡颁奖礼期间，有中国网民未能透过虚拟专用网（VPN）服务观看典礼现场。

报道称，今早在上海外滩一家酒吧，来自纽约大学校友会的大约30人聚集，准备收看奥斯卡颁奖礼，但负责组织的人说，VPN服务被切断，而他在微信贴出称赞赵婷的帖文后，帐号也被关闭。

中国大陆今年没有媒体直播奥斯卡颁奖礼，香港也52年来首次不直播。

赵婷在得奖致辞时说：“我非常记得的一部是叫《三字经》。它的第一句就是‘人之初，性本善’。这六个字对小时候的我影响是那么大，直到今天，我仍然真心相信它。”（法新社）

据报道，在今天的奥斯卡颁奖礼现场，赵婷在得奖致辞时用英文说：“我最近总在想，当事情变得艰难的时候，我是怎样坚持下去的。我想这要回溯到我小时候学到的东西。”

“我在中国长大的时候，我爸爸曾经跟我玩这个游戏。我们会记中国的古诗词，我们还会一起背诵，一个人说一句，再由另一个接。”

“我非常记得的一部是叫《三字经》。它的第一句就是‘人之初，性本善’（赵婷用中文说出）。这六个字对小时候的我影响是那么大，直到今天，我仍然真心相信它。”

“哪怕有时候好像现实是相反的，我去到世界任何地方，也总是能够在我遇见的人当中找到善。”

“所以这个奖是给有信念和勇气坚持自己内心的善，并且无论在如何艰难的时候仍然坚守着彼此善心的每一个人。”

“这是给你们，是你们启迪我坚持下去。”

赵婷出生于北京，中学赴英国入读寄宿学校，之后旅居美国，先后取得政治学学士和纽约大学电影学士学位。

她的父亲是北京首都钢铁公司前总经理赵玉吉，继母是中国著名演员宋丹丹。