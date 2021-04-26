一季度北京对美进出口增133.4%

北京海关26日发布统计数据显示，2021年一季度，北京对欧盟、对美国进出口均出现大幅增长。其中，对美国进出口812.6亿元（人民币，下同，165.94亿新元），同比增长133.4%，占同期北京进出口总值12%。

据中新社报道，数据显示，2021年一季度，北京进出口6773.7亿元，较去年同期增长8.7%。其中，进口5483.6亿元，增长9%；出口1290.1亿元，增长7.2%。自去年11月份以来，北京月度进出口金额连续五个月稳定在2000亿元以上，外贸形势走出低谷，趋于稳定。

今年一季度，北京进出口金额较去年同期增长8.7%，较2019年同期增长1.5%，外贸规模恢复到疫情前水平并小幅增长，外贸形势呈现稳中向好的态势。

北京对美国进出口大幅增长。今年一季度，北京前五大贸易伙伴分别为欧盟（不含英国）、美国、东盟、澳大利亚、沙特阿拉伯。其中，对欧盟进出口914.8亿元，同比增长27.1%，占同期北京进出口总值的13.5%；对美国进出口812.6亿元，同比增长133.4%，占12%；对东盟进出口663.9亿元，同比下降1%，占9.8%；对澳大利亚进出口416.5亿元，同比增长1.1%，占6.1%；对沙特阿拉伯进出口345.3亿元，同比下降13.7%，占5.1%。

同期，北京对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）贸易伙伴进出口1475.5亿元，同比增长0.4%，占同期北京进出口总值的21.8%；对中东欧17国进出口112.9亿元，同比增长39.7%，占1.7%。

进口农产品、铁矿砂及其精矿增长显著。今年一季度，北京前五大进口商品中，原油进口1995.7亿元，同比下降11.2%；农产品进口563.6亿元，同比增长86.1%；汽车进口485.5亿元，同比增长27.6%；铁矿砂及其精矿进口409.9亿元，同比增长53.3%；天然气进口391.6亿元，同比增长5.7%。

出口手机、医药材及药品、汽车零配件大幅增长。今年一季度，北京前五大出口商品中，成品油出口332.8亿元，同比下降38.6%；手机出口195.1亿元，同比增长92%；医药材及药品出口132.7亿元，同比增长15.2倍；集成电路出口39.2亿元，同比增长15%；汽车零配件出口34亿元，同比增长51.7%。