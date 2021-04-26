中国一季度城镇新增就业297万人

中国人力资源和社会保障部政策研究司司长、新闻发言人卢爱红26日在北京表示，中国今年第一季度城镇新增就业297万人，同比增加68万人，完成全年目标任务的27%。3月份城镇调查失业率5.3%，同比降低0.6个百分点，低于预期控制目标。

据中新社报道，北京4月26日电 中国人社部举行2021年一季度新闻发布会。卢爱红说，目前重点群体就业扎实推进，职业技能培训持续加强，公共就业服务不断优化。

人社部就业促进司司长张莹指出，2021年第一季度市场需求有所回暖。市场机构网络招聘数据显示，一季度招聘需求人数同比增加26%。从企业调查看，四分之三的企业有招工需求，其中三成为扩张性的招聘需求，较往年有所上升。

张莹指出，目前重点群体就业基本稳定。高校毕业生就业总体平稳，农民工外出规模恢复至节前水平。1至3月，城镇失业人员再就业103万人，同比增加32%；就业困难人员就业37万人，同比增加37%。

张莹说：“就业开局平稳非常不容易，主要得益于经济的总体回暖，也得益于稳岗留工行动的扎实推进。”随着经济的稳定恢复，预期就业将延续总体平稳的态势，但是不确定性、不稳定性较多。就业形势依然比较复杂，疫情反复多变，同时高校毕业生也即将集中进入市场，稳就业工作仍然面临着诸多挑战。

对此，张莹说，2021届高校毕业生规模是909万人，人社部将针对毕业生不同时段的求职需要，在岗位推送、能力提升、渠道拓展等方面加力推进，支持高校毕业生就业创业。