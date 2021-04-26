核废水发言惹议 国民党狠批谢长廷

台湾驻日代表谢长廷近来频为日本拟排放核废水入海护航，国民党立院党团今天(26日)严词狠批谢长廷，指其“丢人现眼”“胳臂肘往外弯”，并呛声说如果谢在本周四不到立法院备询，国民党团会有更大行动，直到蔡英文撤换谢长廷为止。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，立院国民党团今天召开记者会痛批谢长廷，并细数其“媚日卖台”言行，党团总召费鸿泰批评，在台湾若有一个人做出如谢长廷如此媚日卖台的言论，早就被千夫所指，被骂台奸走狗，谢长廷近日连番言论已形同叛国分子，蔡英文不作声难道是“认同叛国、污蔑中华民国的言论吗”？

费鸿泰表示，外交及国防委员会本周四将要求谢长廷报告并备询，国民党团绝不接受以视讯方式进行，如果外交部、立委以防疫为由替谢长廷护航，国民党团保证有更大的动作，请执政党拭目以待。

国民党团书记长郑丽文痛批，谢长廷“拿国家的国誉、国家的颜面来陪葬”，“帮日本人擦屁股“，怎么会出这种”胳臂肘往外弯 、丢人现眼、胡说八道、污蔑国誉“的驻日代表？并呼吁蔡英文政府”赶快把谢长廷叫回来“。

谢长廷近日言论在台引发众怒，国民党、民众党要求谢长廷返台赴立法院备询。对此，台湾外交部政务次长田中光今日表示，驻外代表有义务返台，但须隔离14天的检疫必须执行，如果采视讯备询，技术上若能克服，相信大家不反对。

对于外交部是否训令要求谢长廷返台，田中光表示，外交部已透过管道转知谢长廷讯息，并传递开会通知，至于”训令“则待立法院正式通知。

