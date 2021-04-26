台国防部：现有武器可吓阻解放军冲击东沙与太平岛

中国大陆解放军四万吨级“075”两栖攻击舰海南号本月23日服役，引起台湾方面关注是否冲击东沙及太平岛的防务。

据台湾媒体报道，台湾国防部今天表示，有武器可吓阻解放军进犯。

中共总书记习近平23日在海南三亚出席3艘主战舰艇启用交接仪式。这三艘舰艇分别为094A型弹道飞弹核子潜舰长征18号、055型飞弹驱逐舰大连舰，以及075型两栖攻击舰海南舰。

台湾的国家安全局、外交部、国防部、海巡署等多个单位，今天上午以“近期东亚情势发展暨对我影响”为题，赴立法院外交及国防委员会专案报告，并备质询。

民进党籍立委蔡适应表示，中国大陆解放军拥有075型两栖攻击舰海南舰后，对台湾及外岛有相当大的威胁，075设有机库，能搭载近30架各型直升机，且拥有直通甲板可同时起降多架直升机，并设有坞舱作为两栖车辆、登陆艇、气垫登陆艇的母船，以此运送士兵、步兵战车、坦克等展开登陆作战。

蔡适应质疑，东沙、太平岛上目前只有红隼反装甲火箭弹，是否能挡住解放军武装直升机、两栖车辆，甚至075两栖攻击舰。

海委会副主委兼海巡署长周美伍称，海巡都是防卫性武器，若有威胁将协调友军单位协助。

台湾的国防部战略规划司长李世强中将指出，针对解放军从过去的两栖型态到三栖进犯，台湾军队都有相对应武器，但不适合公开说明。

蔡适应询问，现有台湾军队的武器能否打到东沙、太平岛并进行有效吓阻，李世强回应“可以”，蔡适应再次追问“你确定”，李世强再度表示，“可以”。

台湾国安局长陈明通表示，大陆对台作战最高是不战而屈人之兵，以认知作战让台湾投降；其次则为攻佔外岛施以压力、以战逼谈、逼迫屈服；最后才是整个登陆。大陆解放军两栖登陆舰上配属有30架直升机，对台已非仅海陆两栖登陆，而是立体化空中垂直作战。