中国网文盗版损失超60亿人民币 四成作家频遭侵权

数据显示，中国去年网络文学市场规模288.4亿元（人民币，下同，58.89亿新元），盗版损失规模达60.28亿元，逾四成作家频繁遭受侵权。

据红星新闻报道，数据调研机构“易观分析”发布了《中国网络文学版权保护白皮书》显示，中国数字娱乐核心产业规模去年达6835.2亿元，其中网络文学市场规模288.4亿元，行业收入主要来源于用户付费和版权运营。

网络文学的蓬勃发展也给盗版侵权带来可乘之机。白皮书中举例，今年2月，阅文集团IP改编剧《赘婿》第一季上线热播，同名原著小说再次引发阅读热潮，原著日均阅读人数提升近17倍，盗版平台趁热“捞金”，通过快速上线盗版原著、搜索引流等方式将部分新增读者转化为盗版读者，使热门网络文学作品的盗版现象更加猖獗。

白皮书显示，2020年中国网络文学盗版损失规模达60.28亿元。

调查发现，作品侵权现象层出不穷，绝大多数创作者都遭受过不同程度的侵权，其中频繁遭受侵权的比例超过四成。未经授权通过信息网络传播原作品、抄袭、未经授权将原作品制作成有声书是最常见的三种类型。

在遭遇过侵权的创作者中，仅32.1%的创作者有过维权行动。网络作家、热播剧《锦心似玉》原著作者吱吱表示，网络文学作家需要集中精力进行创作，让作家自己做盗版追溯、举证非常困难。维权行动不积极的主要原因是维权成本高、过程复杂和消耗心力。

中国2020年在进一步强化版权保护，关停大量大型盗版网站如笔趣阁、菠萝小说网，加强日常检测。

今年6月1日，新修订的《中华人民共和国著作权法》即将施行。中国知识产权法学研究会会长刘春田说：“新《著作权法》适应互联网新技术的发展，更有《民法典》施行的新法律背景，在顶层设计的层面保证了网络文学市场发展的基本秩序和基本法律规则”。

