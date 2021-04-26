大陆国台办：台湾永远不可能从中国分裂出去

台湾副总统赖清德昨天说，台湾是“主权独立的国家，与中国互不隶属，这是不争的事实。”中国大陆国台办今天（26日）提醒民进党当局“不要错判形势”，强调台湾“永远不可能从中国分裂出去”。

综合《联合报》及海外网报道，独派团体台湾国家联盟昨天主办“海内外台湾国是会议”，主题为“台湾国家正常化、亚太和平永续化”，赖清德致词时作上述表述。

赖清德指出，台湾的前途只有“国家的主人、台湾2300万人民”有权决定，任何一个人、任何一个政党及任何一个国家都没有这个权力，这是不变的主张。

台湾总统蔡英文未出席，但她以书面致词指出，政府一贯立场是“国土主权、寸步不让；民主自由、坚守不退”。

大陆国台办发言人马晓光今天在记者会回应相关提问时批民进党当局操弄和鼓噪谋“独”议题，散播“台独”言论，进一步暴露了伪善意、真“台独”的本质，撕下了所谓“缓和两岸关系”的面具。

马晓光重申，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，“永远不可能从中国分裂出去”。

马晓光指出，民进党当局和“台独”分裂势力的丑恶表演再次证明他们顽固进行谋“独”挑衅是台海和平稳定的最大乱源，充分说明大陆坚决遏制和打击“台独”分裂活动，就是维护台海和平稳定，维护两岸同胞共同利益。

他还说，正告民进党当局和“台独”分裂势力不要错判形势，台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于国家统一，“这是任何人、任何势力都无法改变的历史大势”。