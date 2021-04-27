中国住建部等加强住房租赁企业监管

中国住建部、发改委等六部委最新联合发文规范住房租赁企业监管，要求单次收取租金的周期原则上不超过三个月，不得利用承租人信用套取“租金贷”，不得诱导承租人使用“租金贷”。

据路透社报道，住建部网站上刊登的“关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见”并指出，住房租赁企业单次收取租金超过三个月，或单次收取押金超过一个月的，应当纳入住房租赁资金监管账户；并禁止套取使用住房租赁消费贷款。

“各地应合理调控住房租金水平。租赁需求旺盛的大城市住房和城乡建设部门建立住房租金监测制度，定期公布不同区域不同类型租赁住房的市场租金水平。”意见称。

该意见并指出，建立多部门协同的住房租赁联合监管机制，将相关部门的监管工作纳入政府绩效考核体系；金融机构严格管理住房租赁消费贷款，加强授信审查和用途管理，对住房租赁企业加强名单式管理。

蛋壳公寓去年11月中旬被曝出可能破产的传闻，此后全国各地相继爆发蛋壳公寓供应商、租户乃至业主的维权行动。而“租金贷”的存在又大大加剧了纠纷的复杂性。

去年中央经济工作会议时隔两年再将房地产列入年度重点任务，提出规范发展住房租赁市场，加快培育专业化、规模化住房租赁企业，建立健全住房租赁管理服务平台。