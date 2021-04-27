林郑称香港是日企打入中国内地市场的理想伙伴

香港行政长官林郑月娥昨（26日）出席网上研讨会，研讨会以香港作为商界打进中国市场的门户地位为题，林郑月娥向超过800名日本企业家和商界人士重点介绍香港稳健的根基和在“一国两制”下的独特优势，指香港是日本企业打进庞大的中国内地市场，特别是粤港澳大湾区的理想伙伴。

据星岛日报报道，香港商务及经济发展局局长邱腾华、财经事务及库务局局长许正宇、创新及科技局局长薛永恒及粤港澳大湾区发展专员袁民忠亦有出席。

林郑月娥在研讨会上强调“一国两制”不单是香港稳定和持续成功的基石，也被中央视为国家的体制优势。她说过去一年全国人民代表大会两项重要决定，即制定实施《香港国安法》和完善香港特区选举制度，让“一国两制”在香港特区的实施重回正轨，令香港可发挥其独特优势，继续繁荣发展。

林郑月娥透过短片回顾了她上任以来到日本的访问，以及与日本官员和各界代表的会面，并指出香港与日本之间的紧密联系。她说香港有近1,400家日本公司，是在香港设立办事处为数最多的外国公司，其中约有一半利用香港作为其地区总部或地区办事处。她指出，香港的传统优势包括法治、独立的司法制度、资金和资讯自由流通以及庞大的人才库等稳健如昔，而香港将继续作为内地与日本之间的营商和投资的门户。

她也表示，在国民经济和社会发展第14个五年规划中，香港作为国际金融、航运、贸易中心和亚太区国际法律及解决争议服务中心的竞争优势继续备受肯定，推进发展，而香港发展成为国际创新科技中心、国际航空枢纽、东西文化荟萃的国际文化交流中心，以及知识产权贸易中心的目标和能力，也首次得到认同。

林郑月娥强调粤港澳大湾区庞大的市场和发展潜力不只为香港，更为全世界带来无限机遇。她预期大湾区未来数年将有令人兴奋的发展，鼓励日本企业伙拍香港，一同开拓发展机会。