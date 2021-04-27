美法官裁定华为将信息分享给孟晚舟并未违反庭令

美国法官昨天（26日）裁定，华为将部分信息分享给公司首席财务官孟晚舟的做法，并未违反庭令。孟晚舟为了她的引渡案而使用这些信息。

据路透社报道，美国地方法官唐纳利（Ann Donnelly）也提醒华为代表律师：“请谨慎处理您们提交的文件。”

美国检察官早前指控华为以不正当的方式，将政府在针对华为的刑事案件中所披露的资料，分享给孟晚舟。

华为和孟晚舟被指涉嫌银行欺诈和其他罪行。

这起信息分享纠纷起源于华为发出的两封信件。华为在2月向美国法院提交长达十页的信件，声称美国政府所披露的信息，影响到欺诈指控。

提交法院的文件也显示，公司在4月致函美国司法部官员的信件中说，控方提供的信息，直接与政府在引渡案中的陈述相抵触。

检察官指，虽然内容经过删减，但是这些信件仍违反关于政府提供孟晚舟敏感信息的庭令。

检察官所罗门（Alexander Solomon）告诉法官，辩方正在提交信件，并告诉孟晚舟：“在合适的情况下，使用这些文件，以阻挡引渡案审理过程。”

华为的代表律师则辩称，两封信并没有违反关于敏感信息的庭令。

法官最终同意华为代表律师的说辞，但也说，她不想看到有人在一个周日晚上，向法庭提交长达10页的信件，但不是用来展开诉讼的。

