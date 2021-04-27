官媒主播：熟蛋返生论文事件侮辱性极强

中国郑州一名职业培训学校校长发表论文，声称通过“特异学生”的“意念和能量传播”，能使熟鸡蛋返生，然后正常孵出小鸡，引发中国官媒和舆论的批评。有官媒主播认为，这起事件的侮辱性极强。

央视主播李梓萌昨天（26日）在央视新闻微博视频中认为，这起事件的伤害性很大，首先受伤害的就是学生。

李梓萌说：“这种明显不应该通过正常审核的所谓论文，是走了什么渠道得以发表的？背后有什么样的利益链条？希望相关部门好好查一查，对孵化出这荒诞论文的种种乱象予以坚决打击。”

另据观察者网和封面新闻报道，这起事件也引发外界对这名校长郭萍（本名郭花平）执掌的春霖职业培训学校课程的强烈质疑。学校的一名女负责人说：“不用怀疑，这个课程未来会去中科院授牌，也会在郑州大学开设。”

中国科学院随后在微博，转发了相关报道的截图，并以一个字“呵”回应负责人的说法。

有微博网民直言这是“王之蔑视”，也有人提醒，郭萍和这所学校的资质成疑，“开课收费，这算诈骗了吧？”

中国媒体也在万方数据知识服务平台后发现，“熟蛋返生孵雏鸡”的相关论文有三篇，两篇作者署名为“郭萍”，一篇署名为“郭平”。

这三篇文章中，题为“‘熟鸡蛋鸡蛋返生孵化雏鸡’实验报告（孵化阶段）”有两篇，但全文内容重复，收录在《写真地理》期刊2021年11期。还有一篇题为“熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）- 孵化雏鸡的实验报告”，收录在《写真地理》期刊2020年22期。

《熟鸡蛋变成生鸡蛋(鸡蛋返生)-孵化雏鸡的实验报告》文章截图。（互联网）

第一篇文章的摘要中写道：“鸡蛋返生，顾名思义，级由熟鸡蛋再变成生鸡蛋。这是一个难以想象的，甚至是不可能的，但是这样奇特的现象确实在郑州春霖职业培训学校发生了。一群特别培训的学生，在郭萍老师指导下，正在进行一个奇特实验，即熟鸡蛋重新变成生鸡蛋，并将返生后的生鸡蛋进行孵化成雏鸡。并且已经成功返生了40多枚。”

报道称，第一篇文章摘要出现语句不通的情况，出现“级由”这一错别字，并说“熟蛋返生”是学生运用“自己的超心理意识能量”做到的。