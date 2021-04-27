蔡英文致辞“台湾国家正常化”会议 国台办：台湾永不可分裂

台湾总统蔡英文给“台湾国家正常化”的会议致辞。大陆国台办对此表示，台湾永远不可能分裂出去。该言行再次证明民进党当局谋“独”挑衅是台海和平稳定的最大乱源。

据中国日报网报道，国台办发言人马晓光4月26日说，民进党当局操弄和鼓噪谋“独”议题，大肆散播“台独”言论，进一步暴露了他们伪善意、真“台独”的本质，撕下了他们所谓“缓和两岸关系”的面具。

他指出，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，永远不可能从中国分裂出去。涉及主权和领土完整的问题，必须由全国人民决定。

马晓光说，民进党当局和“台独”分裂势力的表演，再次证明他们顽固进行谋“独”挑衅是台海和平稳定的最大乱源，是威胁台湾同胞利益福祉的毒瘤，只会给台湾同胞带来深重灾难。这充分说明大陆坚决遏制和打击“台独”分裂活动，就是维护台海和平稳定，维护两岸同胞共同利益。

他表示，正告民进党当局和“台独”分裂势力，不要错判形势。顽固坚持“台独”立场，幻想挟洋自重，谋“独”挑衅，终将遭到可耻的失败和历史的审判。马晓光指出，台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于国家统一。这是任何人、任何势力都无法改变的历史大势。

据自由时报报道，“台湾国家联盟”25日主办“海内外台湾国是会议”，探讨“台湾国家正常化、亚太和平永续化”。蔡英文的书面致辞写道，在维护台湾的主权上，“台湾国家联盟”曾在日本成田市发表宣言，主张维持台湾民主自由的现状，以及维持台湾海峡和平安定的现状。这几年来，台湾政府一贯的立场，也是“国土主权、寸步不让；民主自由、坚守不退”。

蔡英文说，这次大会的主题是“台湾国家正常化，亚太和平永续化”。她说，在台湾的外交地位和国安方面，经过政府这几年的努力，加上亮眼的防疫表现，台湾的国际能见度不断提升，实力、国力都受到国际社会的肯定。

据新头壳newtalk报道，台湾副总统赖清德则重申，“台湾是主权独立国家”，台湾前途只有台湾人民有权决定“是我们不变的主张”。

