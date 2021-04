中国官媒《环球时报》英文版昨天(26日)发表社论,建议刚拿下奥斯卡最佳导演奖项的赵婷在中美两国对抗日益加剧的时期,她可以在两个社会中发挥调解作用,并避免成为摩擦点。

《环球时报》英文版在题目为《“无依之地”提醒那些在中美对抗中陷入困境的人士坚守信念》(‘Nomadland’ reminds those caught between US-China rivalry to keep faith)的社论中,同意赵婷在得奖感言中强调,这个奖是献给那些不论境况多么艰难,都有着为自己坚持美好的人们,以及与他人相互坚持美好的人们。

赵婷也在得奖感言中,叙述她在儿时学到的“人之初,性本善”。社论认为,赵婷通过这一句话,应对困难时期。

社论认为,当前的中美关系处于艰难时期,这一情况要求那些必须经历这种艰难的人士坚守信念。

社论强调赵婷在这一情况所能扮演的角色,并说:“她无法摆脱自己的特殊标签,而且她应该积极使用它。”

社论呼吁推动中美两国之间文化和人文交流,好莱坞也应该成为中美社会的纽带。