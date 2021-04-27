最坏情况 蚂蚁估值或从3200亿美元骤降至290亿

美国媒体认为，在成为一家金融控股集团、接受更像一家银行的监管之后，蚂蚁集团的估值可能大跌至290亿美元（384.69亿新元）。

据彭博社报道，分析师Francis Chan周二在报告中写道，监管约束可能会把蚂蚁集团的营收增速从去年11月的30%，拉低至百分之十几区间的低段，从而拖累盈利前景。他预测，蚂蚁的估值可能会从之前的3200亿美元，下降到290亿至1150亿美元之间。

他说，蚂蚁的估值可能将类似于银行和其他主流金融机构。这家金融科技公司正面临从在线借贷到支付，财富管理和保险等各个方面的限制。

他说，该公司的消费贷款部门花呗和借呗，可能会因为被切断与拥有十亿用户支付宝的关联而受损。他补充说，蚂蚁在通过信用调查获取和使用个人信息方面将面临更多限制。该公司还需要降低其余额宝理财服务的规模，其规模在第一季度骤降18%。

他说：“无论有没有马云，作为中国金融科技巨头的蚂蚁集团，未来其伟大性都可能会下降，”马云目前持有该公司的控股权。

如果将蚂蚁集团看作传统的银行，即使是如招商银行一样快速增长的银行，其估值可能也不会超过4870亿（995.99亿新元）到4920亿元人民币，他说。在不利的情形下，市场可能会依据MSCI中国金融 指数评估蚂蚁，那么隐含估值在1860亿至2450亿元人民币。