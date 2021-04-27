林郑：若有律师公会主席违法投诉港府或采取行动

香港特首林郑月娥今天（27日）在记者会上，如果有任何涉及香港大律师公会主席违法的投诉，港府会跟进，必要时会采取行动。

综合香港01和路透社报道，林郑月娥今早（27日）在出席行政会议前召开记者会，被问到她是否会就大律师公会主席夏博义（Paul Harris）的言论采取任何行动。

林郑回应时说，大律师公会有自我监管的规则，包括选出公会主席，港府目前没有要对大律师公会作任何行动。

林郑也强调，《基本法》及《香港人权法案》保障港人的言论、集会自由等，每个人都可说自己想说的，但这些不是绝对的权利，需要符合法律框架，同时要保障其他人权利，以及确保香港社会稳定安全。

夏博义早前在一个访问时认为，香港壹传媒创办人黎智英的裁决，是香港法院首次对和平未经批准集结判处监禁式刑罚。他说，和平示威是疏导民怨的重要渠道，若市民和平表达权利被剥夺，最终可能会转向具破坏力包括暴力的途径。

黎智英在2019年8月18日参与举办反修例大型集会，4月16日因组织及参与未经批准集结罪被判监禁一年。

香港中联办发言人前天在微信公号上，批评夏博义借黎智英案的判决散布歪曲言论，公然为违法者张目，对司法者施压。

夏博义随后在答复香港01的提问时说，他坚定拥护《基本法》及《一国两制》，反对暴力行为，绝非反华政客（Anti-China Politician），并对于中联办对他的“误会”感到抱歉，并盼望双方有机会面对面澄清。