刊发“熟蛋返生”文章的杂志被调查

近日，河南省郑州市春霖职业培训学校校长郭萍等发表的“熟蛋返生”文章引起舆论高度关注，发表该文的《写真地理》杂志已被官方调查。

这篇名为《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）——孵化雏鸡的实验报告》文章称，学生利用“超心理意识能量方法”，使煮熟的鸡蛋变成生鸡蛋并孵化小鸡，并已成功返生40多枚。

公开资料显示，发表该文的《写真地理》杂志是由吉林省新闻出版局主管、吉林省舆林报刊发展有限责任公司主办的国家正规出版期刊。

据新华社报道，吉林省新闻出版局目前已成立工作组，进驻《写真地理》杂志出版单位深入调查。如发现违规问题，将依照相关法律严肃处理。调查情况将及时向社会公布。

此前据澎湃新闻报道，上述文章刊发于《写真地理》杂志2020年22期，作者是河南省郑州市春霖职业培训学校校长郭平和河南某医院医生白卫云。

报道称，郑州市人社局相关负责人表示，目前郑州市人社局相关部门已经到学校进行调查。

另外，刊发上述文章的《写真地理》杂志社向媒体确认，上述文章是作者投稿，确实去年刊发于该杂志。

一名工作人员表示，目前论文投稿只接受与地理相关的文章，版面费为800元（人民币，约163新元）。

面对外界针对春霖职业培训学校课程的质疑，学校一名女性负责人昨天声称：“不用怀疑，这个课程未来会去中科院授牌，也会在郑州大学开设。”

随后，中国科学院官方微博“中科院之声”转发了相关报道的截图，并配了一个“呵”字回应，被网民形容为“王之蔑视”。

