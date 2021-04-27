中国地方政府专项债发行节奏明显放缓

中国地方政府今年明显放慢了用于基建项目融资的专项债发行步伐，在经济复苏的背景下，中国财政政策力度料将继续趋弱。

据彭博社报道，中国财政部和彭博汇总数据显示，今年前四个月，地方政府已发行和计划发行的今年新增专项债券额度约2300亿元（人民币，下同，470.43亿新元）。相比2019年同期的约7296亿元和2020年的约1.15万亿元，今年专项债发行进度无疑严重滞后。

随着中国经济稳步复苏，消费回暖、出口保持强劲增长，中国实现6%以上的经济增长目标毫无压力。虽然两会批准今年新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，仅略低于2020年的3.75万亿元，但发行进度缓慢，显示官方并不急于发债筹资拉动基建。

德国商业银行资深市场经济学家周浩在采访中说：“今年政策基调希望有克制的增长，只要经济本身动能还可以，就希望尝试减少对财政刺激的依赖。”高层提及要降低政府杠杆率，财政是能够自觉主动调节的，“关住水龙头就可以控制债务增速。”

据吉林省财科所所长张依群测算，从目前专项债券对投资的拉动效果看，会形成1：3到1：4的社会投资带动效应，但其边际效应正随着地方专项债的持续发行和债券项目储备的约束逐步递减。

周浩认为，政府债增量去年是一个高点，未来很难超过，“整体看政府债务每年新增规模会稳中有降。”

据中国政府网报道，中国总理李克强4月26日在国务院第四次廉政工作会议上说，不能因财政收入恢复较快而放松政府过紧日子的弦。今年没有再发行抗疫特别国债，财政赤字率也有所降低，实际上财力特别是基层财力还是比较紧张的。

今年财政刺激政策的退出不仅体现在发债速度上，从上周公布的一季度财政数据中也可见端倪。在一季度财政收入增速同比增逾24%的情况下，支出仅增6.2%。一季度全国财政收支差仅为净支出1588亿元，约为2020年同期的六分之一、2019年同期的三分之一。

同时，尽管一季度土地出让收入维持高增长，但政府性基金支出同比降逾12%。中金公司分析员刘鎏等发送的报告称，地方专项债发行量下降拖累政府性基金支出，其并表示财政支出放缓给3月和一季度内需增长造成一定拖累。

与此同时，中央政府对投资的推动力度有所减弱，第一季度发改委批准的固定资产投资项目金额远低于往年。

周浩认为，在可预见的两个季度内，中国经济增长对财政的依赖会明显降低。

此外值得一提的是，去年部分地方债限额未全部发完，延续到今年发行，而去年已发债资金也有不少未用到项目上，结转到今年，这也是今年新增额度不急于发行的原因。

张依群说：“去年地方专项债券发行规模较大，债券资金和债券项目的匹配度没有达到预期设计，有约40%的债券资金会结转到今年形成项目投资，导致今年年初对地方专项债券资金需求并不紧迫。”

尽管数据显示，从4月下旬开始，地方政府加快了新增地方债的发行速度，但不少分析人士认为，若经济反弹强劲，政府发债可能只是留存弹药以备不时之需。