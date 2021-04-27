专家分析印度疫情失控是否会影响中国

印度新增确诊病例26日再创新高，连续第四天单日新增确诊病例数超过30万例，创全球最高纪录。专家认为，总体上看不会对中国产生太大影响。因为中国一直在严防死守，采取“外防输入”的措施。

据新华社报道，印度第二波疫情愈演愈烈，疫情蔓延让医疗物资开始严重缺乏，多地医院出现供氧危机。与此同时，由于病亡者大量增加，很多遗体“排队等待火化”。一些逝者家属因排队要等上12个小时，不得不自行焚烧亲人的遗体。

中国疾病预防控制中心副主任、研究员冯子健分析说，目前印度病例数快速上升，主要是因为印度在今年初疫情曾趋于稳定，发病率比较低时，对疫情的防控措施、力度有所减弱。

同时，这也与印度民众对防控懈怠有关，特别是进入4月份以来，印度有很多宗教节日、政治集会，人群的聚集造成了很严重的超级传播，使得印度的发病率快速增长。

在疫情形势加重后，印度各地都相继采取了一些防控措施，比如说区域性封锁等，但执行力度不够严格。在一些发病比较严重的城市，人员大量外流，脱离封锁，造成疫情进一步扩散。

另外，专家也观察到印度已经出现“双重变异”病毒，也就是同时带有E484Q和L452R两种突变的病毒，这个双突变病毒被命名为B.1.617，它已经成为印度疫情的流行毒株。但变异病毒跟印度这次疫情高涨具体有什么关系、影响有多大，现在仍然在评估之中。

至于印度第二波疫情是否会影响到中国，冯子健认为，总体上看不会产生太大影响。因为中国一直在严防死守，采取“外防输入”的措施。现在，中国防控姿态并没有调整，但仍然要保持高度警惕。因为印度病例数的快速上升，也会对周边国家造成输入病例，使其他国家的病例数增长。最近，印度周边国家包括尼泊尔病例数上升很快，这会增加中国“外防输入”的压力。