日外交蓝皮书强烈关切中国军力增强

日本今天（27日）发表外交蓝皮书，对中国军力增强表示强烈关切，但并没有提到写入日美联合声明的“台湾海峡和平与稳定的重要性”。日本媒体认为，此举可能是顾及到中国的抗议。

据日本共同社和放送协会报道，日本外相茂木敏充在内阁会议上，报告了2021年版《外交蓝皮书》。

蓝皮书继续将日中关系定位为“最重要的双边关系之一”，同时也就中国的海洋活动以及军事力量扩张表示出危机感。

报告认为，中国军力增强和在东海、南中国海的活动，已成为包括日本在内的地区和国际社会在安保上的强烈关切事项。

蓝皮书批评中国允许海警局使用武器的《海警法》，在国际法上存在问题，并对香港和新疆表达关切。蓝皮书详述美国和中国之间的对立，并认为“国际社会的力量平衡正在发生重大变化”。

蓝皮书认为，在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边接连发生的中国海警局船只进入日本领海，违反国际法，并称“局势日益严峻”。

至于中国国家主席习近平作为国宾访日一事，报告写道“应专注于平息冠病疫情，没到协调日程的阶段”。共同社认为，报告的措辞与2020年版的“重新协调”相比，“有所倒退”。

蓝皮书也强调，日本提出的“自由开放的印度太平洋”构想，已经与美国和欧洲各国等取得共识，并将通过日美、澳大利亚及印度四国的框架，具体推进展开合作事宜。