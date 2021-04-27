中国恶性肿瘤五年生存率提升至40.5%

中国国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍说，中国的恶性肿瘤五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点。

据中新社报道，焦雅辉介绍，中国肿瘤专科医院和床位数量、肿瘤专业技术人员数量均不断增加，以肿瘤医院、综合医院肿瘤科、基层医疗卫生机构、康复医院、安宁疗护中心为主体的癌症诊疗和康复体系初步形成，肿瘤诊疗模式更加优化，多学科诊疗的模式正在积极试点，肿瘤诊疗水平得到显著提升。

她引述中国国家癌症中心统计数据说，随着中国医疗质量和诊疗能力的提升，恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点。某些恶性肿瘤，比如食管癌，五年生存率已经高于美国等发达国家。

中国科学院院士、国家癌症中心主任赫捷介绍，总体来说，中国的癌症治疗情况在逐渐改善。许多晚期癌症得到了救治，很多晚期病人长期带瘤生存，生活质量大大改善。

他也表示，目前癌症患者个体差异明显，治疗也很复杂。基于目前比较有限的医学证据所制定的诊疗共识、指南甚至是标准，不太能够跟得上医学的发展。应该基于较为充分的临床证据，给患者一些超适应症或是超指南的治疗，探索诊疗效果，也有很多药物超出适应症后确实有效。

赫捷强调，在开展超适应症和超治疗指南的临床研究上，临床药理机构和伦理委员会应当严格监督。“这些（应该）是临床治疗的创新，并不是过度治疗，而是在严格的监控下实行的。事实也证明，很多癌症患者在这种情况下都是可以获益的。”