成交量和IPO数量激增 港交所利润或破纪录

由于股票成交量和首次公开募股(IPO)激增，在周三公布第一季度业绩时，香港股票交易所运营商的利润有望创纪录。

据彭博社报道，记者汇总的四个预估的均值显示，香港交易及结算所有限公司预计将公布季度收益达到有史以来最高的每股3.12港元，较去年同期增长73％。根据两位分析师的估计，收入预计将增长42％，至57.5亿港元（9.82亿新元）。

分析师作出乐观预测之际，香港交易所股价2月份创下历史新高。但就像稍早突破3万点水平的恒生指数一样，由于对流动性的广泛担忧和市场升温过快，两者在农历新年假期后均告下跌。

中金公司分析师蒲寒等人上周在研报中写道，市场交易和IPO活动在第一季度创下新高，推动了主营业务的强劲增长；相信公司2021年一季度利润的增长主要是由来自现货市场交易和陆港通计划的强劲交易和清算收入推动的。

这将是欧冠升（Nicolas Aguzin）今年5月接任行政总裁前，这家全球市值最大的交易所发布的最后一份完整的季度业绩报告。创纪录的利润可能会使他更难以超越前任行政总裁李小加——因为推动香港交易所与内地的互联互通，李小加博得了“中国先生”（Mr. China）的美誉。

根据彭博行业研究分析师黄淑仪（音译自Sharnie Wong）的计算，一季度股票成交量同比增长86％，期权成交量增长9％。内地投资者的港股通交易量增长了近两倍。

同时，IPO的势头依然强劲。随着美国监管机构开始实施可能导致在美上市中国公司摘牌的法律，这些公司继续涌入香港二次上市。黄淑仪说，得益于快手、百度和哔哩哔哩的大规模上市交易，今年一季度IPO筹资额同比增长822％。

花旗集团认为，虽然香港交易所股价已从2月份的高位回落，但其股价今年仍上涨了近16％，而且在计入未来几年两位数的利润增幅后，其相对于2023年预估收益33倍的市盈率看起来具有吸引力。

花旗集团分析师田亚非（音译自Yafei Tian）等人上周在研报中表示，展望未来，市场波动率可能会在一定程度上从高位回归正常，但强劲的IPO待发行交易应会继续推动长期的结构性增长。