下午察：鸡蛋返生班背后的产业链和家长群

昨天（4月26日），一篇刊登在《写真地理》官办杂志上的科研论文在中国网络上炸开了锅。

虽然这篇论文早在去年6月就发表，但其内容经媒体这一两天不断报道和转发后，还是引起了很多网民批评，一些网民甚至认为这篇论文是“侮辱智商”。

这篇题为《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）-孵化雏鸡的实现报告》的论文，前一半都在讲实验，流程大概是：把生鸡蛋煮熟；然后打碎发现真熟了；施法返生；打碎发现真变成生鸡蛋了。

其中，大家最为关心的施法返生环节，论文仅用了一句话“学生开始利用超心理意识能量方法”就概括完毕，完全没提到具体操作的细节。不过，最让人感到疑惑的是，论文内提到的实验时间是去年8月12日，但论文却是发表在去年6月期的期刊《写真地理》上。

这篇论文在开头的摘要中写道，“这是一个难以想像的，甚至是不可能的，但是这样奇特的现象，确实在郑州春霖职业培训学校发生了”。

摘要里还说，这一个奇特的实验，是在郭萍老师指导下，由一群特別培训的学生进行的。

说到这里，不禁让人好奇作者郭萍究竟是何方神圣？

这篇题为《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）-孵化雏鸡的实现报告》的论文，前一半都在讲实验，流程大概是：把生鸡蛋煮熟；然后打碎发现真熟了；施法返生；打碎发现真变成生鸡蛋了。（互联网）

郭平、郭花平，还是郭萍？

郭平，本名郭花平，同时也是郭萍。据澎湃新闻报道，郭花平发表论文的时候署名“郭平”，但身份转变成郑州市春霖职业培训学校校长时，名字就变成了“郭萍”，而且平时对外也使用“郭萍”。

至于为什么“郭平”“郭花平”“郭萍”不断切换名字，大概只有本尊才能回答了。

报道也说，这名“百变女士”拥有“企业家”“校长”“学者”多重身份，同时拥有“国家二级心理咨询师”“国家二级企业培训师”“河南省科技咨询专家”“中国科学管理学院学术委员会心脑教育研究中心副主任”“国际华人超心理学会中国分会秘书长、华中分会会长”等各种亮眼头衔。

郭平，本名郭花平，同时也是郭萍。据澎湃新闻报道，郭花平发表论文的时候署名“郭平”，但身份转变成郑州市春霖职业培训学校校长时，名字就变成了“郭萍”，而且平时对外也使用“郭萍”。（互联网）

此外，她还担任过《宏观物体隐形传输实验初步探索》《宏观物体隐形传输理论探索》《煮熟绿豆返生发芽的实验与思考》《边缘科学中异常现象的研究》等著作的主编、副主编。

其中，在《煮熟绿豆返生发芽的实验与思考》一文中，根据网上转载的内容，郭萍带领一批“经过脑潜能培训的中小学生”，通过超意念实验，让“煮熟绿豆返生”。

事实是正确的

面对舆论质疑鸡蛋返生的科学根据，郭萍接受《楚天都市报》极目新闻采访时强调，“这个理论正在探讨研究当中，事实是正确的”。

她并说：“我们不是做一次两次实验，一年内做了很多次的实验。我们邀请专家来见证，其实就是想请质疑者来看看，给我说说这是为什么。最终这些质疑者看到实验后都说，按正常科学说不清楚。（来见证的）白卫云教授说，正常科学无法解释这个事情，但又确确实实看到你让熟鸡蛋返生了，这是一个什么样的原理，我们不清楚。”

确实，在《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）-孵化雏鸡的实现报告》这篇论文中有提到，除了郭萍本人以外，有九名人士在现场见证实验，包括河南医学高等专科学校附属医院的主任医师白卫云。

郭萍也透露，去年邀请白卫云来见证实验时，对方一开始不愿意来，“说这是假的，和现在网上的声音都是一样”。但后来他“带着质疑的态度”过来后，亲眼目睹了整个鸡蛋返生的过程。

不过，她并没有解释白卫云为何会成为论文的第二作者。医院官网显示，白卫云毕业于河南科技大学医学院，外科主任医师（肿瘤外科方向）。从事外科工作40年，擅长胸腹部肿瘤的手术治疗。据报道，他已经于去年10月退休。

至于论文是怎么发表到《写真地理》杂志上，郭萍则回应：我正常投稿的。公开资料显示，《写真地理》杂志是由吉林省新闻出版局主管、吉林省舆林报刊发展有限责任公司主办的国家新兴地理综合类专业学术理论期刊。

公开资料显示，《写真地理》杂志是由吉林省新闻出版局主管、吉林省舆林报刊发展有限责任公司主办的国家新兴地理综合类专业学术理论期刊。（互联网）

郭萍直言，虽然《写真地理》当时有对论文中的实验过程和结果提出质疑，但她认为这仅是自己研究出来的一个现象，“我对我的研究现象进行发表”。

她也语带不满地说：“教育局、纪委、人社局几个部门都在找我，让我作出说明。我个人的一个爱好，现在闹得影响我正常工作了……国内的网友一遍一遍打击，我不知道是为什么。”

利益驱动

有舆论指出，《写真地理》之所以会选择发表这篇玄幻的论文，背后原因或许是层层的利益驱动——和郭萍担任校长的郑州春霖职业培训学校脱不了关系。

中国商业信息查询平台天眼查显示，郑州市春霖职业培训学校2015年2月6日成立，注册资本10万元人民币（下同，约2万新元），业务范围为“计算机操作员、育婴师、公共营养师、心理咨询师、企业人力资源管理师、婚姻家庭咨询师”。

但据澎湃新闻报道，该校从2016年起举办学能训练班，号称对孩童进行右脑潜智慧开发（后称“全脑潜智慧开发”），并逐渐开设“超感知全能全脑”“原子能量波动速读”等课程。学校还发布有学员“蒙眼辨色”的宣传视频。

据河南电视台节目报道，一名韩姓女子去年在春霖培训学校缴纳1万6800元（人民币，下同，3435新元）为孩子报名潜能开发班，但几节课下来，她却发现孩子“蒙眼识字”的特异功能，其实是通过眼罩下的缝隙完成的。

这位家长给的1万6800元学费，大概是“市价”，澎湃新闻播出一段据称是郭萍的录音，里面就透露了原来的“叫价”：“我一般对外边都是收十来万的，对我们河南的孩子，我收得低一点儿，我收的是6万块钱……”

据河南电视台节目报道，一名韩姓女子去年在春霖培训学校缴纳1万6800元（人民币，下同，3435新元）为孩子报名潜能开发班。（路透社档案照）

郑州市人社、市监部门昨天已就春霖职校涉嫌超范围经营、虚假宣传介入调查；而在今天下午，刊发论文的《写真地理》，也被吉林省新闻出版局勒令停刊整顿。

据新华社报道，该局也已成立专项工作组，进驻《写真地理》出版单位，对出版单位主要负责人、相关责任人进行约谈核查，并调阅样刊和相关材料。

重庆日报报业集团旗下的“上游新闻”记者从《写真地理》采编征稿平台官方网站，取得一名自称是该期刊合作方的“李编辑”的联系，对方称《写真地理》每版费用为750元，每版2500字符，费用给她后，会下发录用通知，排版刊用，等待邮寄出刊。“李编辑”并强调，只要给钱，论文没有发不了的：“现在交钱，6月份就可以寄出了。只要办理了版面费用，就可以给你发表出来。”

微信公众号“毕导”发文指出，按照媒体报道的脉络以及信息，其实可以大胆推测：这就是春霖职业培训学校和《写真地理》共同打造的产业闭环，两者互帮互助共同进退，目的是把一众家长骗得团团转。

商业集团通过学术期刊发表“学术论文”，大肆宣传所谓优秀学员的成果，不断刺激着家长望子成龙的神经，把家长一步步推向骗局。

但话说回来，是什么样的家长，会不惜重金把孩子送去上这样的课程？琴棋书画奥数已经太多人学了，非要找个“全脑潜智慧开发”“原子能量波动速读”班才够？

看来，一个社会有什么样的家长，就会有什么样的骗子吧。