台湾拟收紧港人申请移民政策

台湾拟收紧移民政策，针对港澳居民赴台居留定居制度，未来将多一道“长期居留”把关程序。

据《自由时报》报道，知情官员表示，台陆委会、内政部移民署等相关部会，研议修正“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”，未来将采取“有松有紧”的合理管理方式，不会像现行的移民规定那样宽松，几乎只要居留住满一年，就可申请来台定居，很快取得台湾身份证。

目前许可办法中，仅有“居留”、“定居”两道程序，未来在两道程序中拟新增“长期居留”，亦即港澳人士欲来台申请定居，必须经过三道程序，以后最快至少得居留两年，才有申请定居的资格。

台国安人士指出，目前许可办法确实过于宽松，一般外国人要拿身份证，也没像港澳人士那样容易，因应香港情势急遽变化，已到了需要调整的阶段，未来港澳人士至少需居留两年至五年。在居留过程中，政府可以不断审视有没有问题，以确保安全，不是来住满一年就发给身份证。

该国安人士强调，健全良性的移民政策，应鼓励香港年轻人来台，放宽限制让年轻人来台就学、就业，而不是吸引香港老人来台湾退休享用健保资源；移民政策更要反映在年轻人身上，建立相关把关机制过滤可疑人士，预计今年完成修订。

据中时电子报报道，台国安局长陈明通26日在立法院备询时称，已注意到港人来台规范过于宽松问题，国安局过去比较关注大陆资金透过香港进入台湾，至于港人来台，相关制度设计目前也在逐渐完成规划。

台陆委会副主委李丽珍也在同一场合称，现在港人来台拿到定居资格的规定，比其他外国人士来台更为优惠，加上未来还要面对香港情势改变，因此台湾确实在研议紧缩，这些还在各部会讨论过程中。

不过陈明通也强调，对在香港的民运人士，台湾站在人道和支持自由民主的立场，会从宽考量。