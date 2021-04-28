“熟蛋孵小鸡”作者道歉 称论文系朋友代写

“熟蛋返生孵小鸡”论文作者——郑州市春霖职业培训学校校长郭萍昨晚主动联系了中国央视记者，她表示论文系朋友代写，并称要为她的草率向公众道歉。

据中国央视新闻报道，采访中，郭萍表示，这篇发表于2020年6月的论文并不是由她自己亲自完成，而是由朋友代笔。郭萍称，因为她之前也发表过一些东西，所以经常性会有人打电话，问她要不要发表论文。《写真地理》当时也找到她问要不要发表，她本来不打算发表，但是对方表示收费不贵很便宜。她一想就六七百块钱，于是就发表了。

郭萍告诉记者，发表论文是她的个人行为，让她没有想到的是，这篇发表于去年的论文会掀起这么大的风波。她希望通过媒体向公众道歉，取得大家的谅解。“我就这样草率地发出去引起了社会的恐慌，这一点我觉得非常非常对不起，这是我真心话。不管真也好假也好，我这个事情已经给大家造成了（影响）。我觉得我一个小小的爱好，不是专业人士，我不想再争论这个事儿，也不想再做这个事儿，也不想再给大家添这个乱，也不想给社会再添这个乱，这是我真诚的一个想法。”

郭萍去年6月在《写真地理》杂志与他人共同发表论文《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）——孵化雏鸡的实现报告》，称一群特別培训的学生在她的指导下，利用超心理意识能量方法，将熟鸡蛋变成了生鸡蛋并孵化成了雏鸡，而且已经成功诞生了40多枚。

据新华社报道，吉林省新闻出版局已下令《写真地理》停刊整顿，同时成立专项工作组进驻其出版单位，对有关负责人进行约谈核查，并调阅样刊和相关材料。

此外，郑州市也成立了由市人社局、市公安局等部门及属地共同参与的联合工作组，对春霖职业培训学校展开调查。