野村：中国南北经济差距料将继续扩大

野村控股估计，未来几年，中国欣欣向荣的南方地区与落后的北方地区之间的经济鸿沟将继续扩大，这将对经济增长、债务和政策制定产生重大影响。

据彭博社报道，中国南北差距在过去十年里已经扩大，南方省份受益于出口依赖和互联网繁荣，而资源丰富的北方地区却受到固定投资放缓、大宗商品价格下跌和人口迁移的拖累。野村估计，去年中国北方地区在全国经济中占据的份额已从2012年的42.9%降至35.2%。

疫情使得这一鸿沟加深，最新的国内生产总值(GDP)数据也显示出地区复苏差异。最新的省GDP数据显示，出口和私营企业在经济中扮演更重要角色的沿海地区的反弹，比内陆省份更加有力。

北方增速更低，意味着财政压力和债务上升。陆挺等野村经济学家周二在一份报告中写道，2020年中国超过60%的债券违约来自北方，较2019年大幅上升。他们说，2020年北方地区的地方政府财政收入与财政支出的比率为42.7%，而南方为51%，这表明北方对中央政府转移支付的依赖更大。

野村是以秦岭-淮河为中国南北分界线的，北方有北京和河北等15个省市，南方有上海和江苏等16个省市。

野村认为，随着中国寻求减少碳排放、降低经济对房地产业的依赖以及对地方政府实施财政纪律，预计这一地域差距将进一步恶化，从而增加系统性金融危机和社会动荡的风险。从历史上看，与南方地区相比，北方地区的经济更多地是由投资驱动的，并且更多地依赖于重污染行业。

野村写道：“北京可能需要非常小心，在长期目标与短期稳定之间寻找平衡。”其称，政府可能会放松一些反污染措施，特别是对北方基础材料生产商的措施，并加大对财政因房地产调控收紧而受到挤压的城市的财政转移。

本月发布的中国各地GDP数据显示，海南省在第一季度受益于其免税政策，实现了在全国仅次于湖北省的最快增长；湖北是去年中国新冠疫情的重灾区。

从两年平均水平来看，第一季度的增长仍低于2019年初的水平，表明经济尚未从疫情中完全恢复过来。在公布了平均数据的地方里，东北铁锈带上的天津、河南和内蒙古在表现最差之列。

