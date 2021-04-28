黄海发生船舶溢油事故 或威胁到山东青岛港

一艘900英尺长的油轮在中国最大炼油中心外的海洋发生溢油事故，加剧了环境破坏和运输中断的风险。

据彭博社报道，据船舶的技术管理方Goodwood Ship Management数据，这艘名为“交响乐”的苏伊士型油轮可装载原油约100万桶，该船在青岛港外的黄海锚固站与一艘散货船相撞。中国海事局周二发布警告，以该方位为中心半径10海里水域范围内，禁止船舶驶入。

Goodwood Ship Managemen在一份声明中说，已联系了所有船员，没有伤亡报告。尽管已经部署了当地应急专家来遏制溢油并开始清理作业，但能见度不佳导致相关工作受到阻碍。

此次漏油事件可能威胁到山东省青岛港的业务，青岛港是中国这个全球最大进口国的第一大原油接收港，也是炼油枢纽，当地炼油厂约占中国总原油加工能力的四分之一。 溢油可能需要数月甚至数年的时间才能清理干净，还可能破坏该地区的生态系统以及依赖海洋为生计的人们的生活。

海事局危管防污处的一位官员在电话中说，漏油处于应急阶段，尚未达到污染评估水平。记者打给运输部的电话无人接听。

根据彭博汇编的船舶追踪数据，该船此前向青岛发出信号，指示其为下一个目的地。船体吃水身度为17.1米，表明已满载。