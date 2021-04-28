欧盟争取罚款外国企和禁并购权力 分析：针对中国

欧盟委员会正在寻求对外国国有企业处以罚款或禁止进行交易的权力。分析认为，这是面对中国经济威胁做出的几乎不加掩饰的应对行为。

据彭博社报道，记者看到的欧盟委员会提出的新规则并没有直接提到中国，而是试图回应欧洲企业关于中国公司有其无法比拟的政府支持的抱怨。

中国商业团体已经对欧盟委员会的这些计划提出了抱怨。该计划在最终敲定之前，仍需要获得欧盟各国政府的批准。并且该计划文件仍是草案，在下周正式提出之前仍可能会进行修改。

在经济陷入近一个世纪以来最严重的衰退之际，此举进一步增加了欧洲保护主义正在抬头的迹象。大流行病暴露了欧盟面对意外冲击的脆弱性之后，欧盟各国政府一直在争论供应链“回归”问题，法国和德国都表示，欧盟应允许建立足够大的“欧洲冠军”来与美国和中国竞争。

针对欧洲公司可能会被拥有无限信用额度的公司收购，或者因为竞争对手有能力以低于成本的价格出售产品而被迫倒闭的可能性，欧盟各国政府已发出越来越多的警告。

根据欧盟委员会的规则草案，在欧洲有至少5亿欧元（8.02亿新元）收入，并且过去三年获得外国政府超过5000万欧元帮助的公司，将需要欧盟的批准才可以进行交易。

欧盟还希望，如果其发现一家公司不公平地从外国补贴中受益，包括无限规模的政府担保或者损害欧洲竞争对手的信贷安排，那么欧盟可以有权对该公司处以不超过年收入10%的罚款。欧盟委员会在规则草案中警告称，对于从政府补贴中获得不公平优势的企业，欧盟可能会取消其获得的政府合同。

根据草案，欧洲官员还在寻求在公司许可和外国政府知悉的基础上检查企业在欧洲以外办公室的权力。

欧盟监管机构提出了一些外国公司可以减轻欧盟关于补贴担忧的办法，包括给予竞争对手基础设施访问权，以公平条件进行授权或发表研究成果。

根据该文件，外国公司还可以减少产能或市场占有率，剥离资产或停止投资。

欧盟委员会拒绝置评，中国驻欧盟代表团没有立即回应置评请求。

在2019年，中国是欧盟第二大贸易伙伴，仅次于美国，日均的双向商品贸易额超过10亿欧元。

