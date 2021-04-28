“熟蛋返生”作者致歉前仍坚称实验可实现 但拒绝演示

“熟鸡蛋返生”论文第一作者、郑州市春霖职业培训学校校长郭萍在向公众道歉前，仍然坚称实验结果可以实现，但是不考虑面向媒体和社会演示。

郭萍27日深夜致歉，表示觉得非常愧疚，觉得实验不够严谨就公开发表，非常对不起大家，给公众带来了困扰。

据澎湃新闻报道，郭萍致歉前数小时告诉记者，她很委屈，遗书都写好了。她坚称，“你们都觉得不可能，我也觉得不可能，但（熟鸡蛋返生）确实做到了”，而且她不会考虑面向媒体和社会演示。

郭萍说，2018年8月，她参加北京相对论丰台论坛超心理学报告会时，听到“熟鸡蛋返生”，说30年前就做过这个实验，觉得很好奇，“回来就叫了几个朋友的孩子试一试……确确实实都培训出来了”。

郭萍称，给孩子们培训时，有时收五六千块钱（人民币，下同，约1000至1200新元），有时收七八千块钱，最多时收16800元。她称，学生不多，而且交16800元的孩子，现在都还跟着她做实验，一直没有再收过费。此外，好学生是不收费的。

而后，郭萍又表示，“熟鸡蛋返生”实验可能不严谨，不应该发表出来。不过，她同时提到，“你们大家说不可能……有很多东西超越了大家的认知，我也在探索当中，我只是把这个现象说出来了。”

她称，“熟鸡蛋返生”实验不挑地址，短的时候她需要六分钟，长的时候需要三十分钟。验证方法是现场打开鸡蛋，或用光照看是否透亮。至于如何使用“意念和能量传播”，她称暂时不想说，“我不打也不骂它，用意念教它”。

郭萍称，“蒙眼识字”是她从新乡花5万从他人处学的。

对河南电视台曾报道，2020年韩女士缴纳16800元为孩子报名潜能开发班，却发现孩子“蒙眼识字”的“特异功能”是通过眼罩下的缝隙实现一事，郭萍说，那是因为记者是韩女士亲戚，而且此事最后不了了之。不过，据《新京报》4月27日报道， 韩女士称，最后是春霖职校退还部分学费。

郭萍向记者介绍，“意念判断胎儿性别”是个实验，就是孕妇还没生的时候，用手机拍下照片，判断是个女孩，等两个月后生下来，确实是个女孩。

对是否愿意公开演示她宣称拥有的“特异能力”，郭萍表示：“向他们演示起什么作用？如果谁说我现在演示能阻止媒体，能把这个事扭转，我愿意演。你说土遁火遁什么的，我都可以表演，带着学生展示。就算是见到（演示）的人，也会奇怪这是怎么回事，我能让所有人都亲眼所见吗？”

郭萍称，她不相信记者，“证明我的清白又如何？已经超出人们认知……这个社会的发展与我没有关系……所有的东西，不再教了，实验也不会做了”。

不过，数小时后，因为“论文不够严谨”，郭萍致歉了。