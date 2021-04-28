台裔科学家徐若冰或出任美国副防长

知情人士透露，美国总统拜登很可能提名台裔科学家徐若冰为美国国防部研发暨工程部副部长。

据彭博社报道，徐若冰是台裔美国公民，曾在奥巴马政府任职的五年间，参与军队的最大武器购买案。近年来，她担任航天领域的独立非营利公司Aerospace Corp.董事会成员，并在投资无人机技术的风险投资公司Levitate Capital等公司任职。

另据台湾媒体报道，徐若冰曾任美国空军科学顾问委员会（US Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美国国家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾获美国国防部杰出公共服务勋章、陆军杰出平民服务勋章、空军杰出平民服务奖。

有报道指出，徐若冰家学渊源，祖父为前台湾空军副总司令徐康良。徐若冰在国防部任职期间，主导包括匿踪战机F-35雷达研发等多项美国空军重要专案，是少数在国防领域表现杰出的女性，也被外界称为F-35战机雷达之母。

如果得到参议院的确认，徐若冰的工作范围将包括担任下一代高超音速武器研发的关键人物。 她将与国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks），陆军部长提名人沃姆斯（Christine Wormuth）和五角大楼成本评估部门主任候选人布鲁姆（Susanna Blume）一起成为拜登五角大楼的最高职位。

根据徐若冰领英上的个人资料，她拥有加利福尼亚大学洛杉矶分校的工程学位和多伦多大学的数学硕士学位。