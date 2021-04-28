港股40多家上市公司因财报延迟公布停牌 创近五年最高

因年报延迟公布而遭停牌的香港上市公司数量创下至少五年来同期最高。分析认为，这可能加剧投资者对这些公司财务状况的担忧，不排除部分个股在复牌后遭抛售。

据彭博社报道，汇总数据显示，在中国华融、保利协鑫能源等逾50只因财报误期而停牌的港股中，目前仅有七只复牌，迄今超过40只因该事由停牌的个股数量创下至少2017年同期以来的最高水平。根据香港的上市规则，上市公司须在3月31日之前发布全年业绩，并在4月30日前向股东寄发年报。

相比之下，2017年至2020年的这四年间，每年因年报延期而停牌的公司数量均低于10家，这包括了倍受疫情困扰的2020年和抗议活动频发的2019年。

汇盈资产管理有限公司（VC Asset Management Ltd.）驻香港的董事总经理路易斯·谢（音译自Louis Tse）说：“延期披露肯定是有原因的，股东会担心的。这显然是因为审计师难以获得足够的信息进行审计、形成意见。”

以近期深陷流动性泥潭的中国华融为例，在其公告称不能在月底前完成经审计的财务报告后，该公司旗下美元债就应声下跌，凸显投资人的担忧。同时停牌的保利协鑫能源此前亦曝可能大额亏损。而在过往因年报误期而停牌的个股中，既包括了汇源果汁这样最终遭摘牌的困境主体，也有延期后最终发布业绩并复牌的中国宏桥等。

此外，中国华融是MSCI新兴市场的成份股，同时也是恒生综合指数的成份股，而保利协鑫能源亦为后一个指数的成份股，这些个股的长期停牌还可能会对跟踪指数的投资者构成挑战。光大新鸿基策略师温杰指出，如果在停牌的时候被剔除出相关指数，会加剧个股复牌后的抛盘压力。

尽管年报延迟披露的原因中存在债务和公司治理等问题，但路易斯·谢提醒说，疫情也是造成当前局面的重要原因之一，“在审计师需要实地确认信息的时候，隔离措施令其出行所需时间更长。”