联合国会议：疫下中国出口全球占比扩大 或将见顶

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）周二说，疫情大流行期间，中国在全球出口中所占的比重已上升至近15%，但随着国内需求增长和劳动力成本上升，中国的主导地位可能很快触顶。

据路透社报道，联合国贸易和发展会议的数据显示，2020年，中国在全球货物出口总额中所占的比重最高，为14.7%，而2019年为13.2%。美国以8.1%位居第二，德国以7.8%位居第三。

根据联合国贸易和发展会议数据，今年初的数据显示这一增长趋势仍在继续，今年第一季度中国出口同比激增近50%，至7100亿美元（9423.83亿新元）。

联合国贸易和发展会议的评论说：“总体而言，在不久的将来，中国可能仍将是全球最大出口国。然而，中国出口在全球经济中的主导地位可能正接近触顶。”

报告给出了几个原因，包括中国越来越依赖国内需求，而非海外需求，不断上升的劳动力成本，以及自动化程度提高可能刺激更多制造业“回流”到发达国家。

报告还指出，地缘政治紧张局势和缺乏解决社会和环境问题的全球行动可能导致“去全球化进程”，这将对中国等主要出口国产生高于平均水平的影响。

联合国贸易和发展会议说，帮助中国成为出口大国的主要因素之一是2001年加入世界贸易组织(WTO)。当时，中国在全球出口中所占比重不到5%。