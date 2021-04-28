中国电影局将整治“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版行为

针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，中国国家电影局相关负责人表示，针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度，坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为，积极保护广大电影版权权利人的合法权益。

根据中国国家电影局网站消息，中国国家电影局负责人说，保护电影版权是维护电影产业健康良性发展、激发创新创作活力、推动电影高质量发展的重要基础。国家电影局一贯高度重视电影版权保护工作，近年来会同公安、版权等部门，持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为，将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范、及时处理侵权盗版行为。

电影局表示将持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为，将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范、及时处理侵权盗版行为，并开展电影作品著作权集体管理，鼓励与院线电影版权保护联盟等共同开展电影版权维权。

电影局还倡导各网络平台及自媒体、公众账号生产运营者，积极履行版权保护法律义务，合法使用电影版权，未经授权不得复制、剪辑、传播他人电影作品，加强自查和清理，提升电影版权投诉处理实效，更好地发挥短视频在电影宣传、评论、研究等方面的积极作用。