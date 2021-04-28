印度前官员：警惕北京助抗疫别有用心影响民意

受疫情重创的新德里对北京承诺的援助保持沉默之际，印度前外交官赛詹（Ashok Sajjanhar）指出，印度作为民主国家必须注意民意，如果印度接受了中国的帮助，那么印度将不自觉地直接参与中国寻求统领地缘政治舞台的企图。

据《南华早报》报道，曾任印度驻哈萨克斯坦、瑞典、拉脱维亚大使的赛詹认为，在印度民众对中印边境争端不满之际，新德里不得不谨慎权衡其举动。

印度前外交部长西巴尔（Kanwal Sibal）说：“在这类事情上，北京伸出援手背后总是别有用心”。他分析，中国想向印度发出信号，即（最初拒绝提供援助的）美国并不是可靠的伙伴，并使原本享有良好关系的新德里与华盛顿之间产生隔阂，

中国官媒《环球时报》过去几天批评美国未能向印度提供援助，暗示它不是印度的可靠伙伴，尽管美印两国在过去一年为对抗中国在印度太平洋的影响而努力建立更紧密的关系。

西巴尔也认为，中国的做法是在“凸显印度如何在控制疫情方面跪地求助”。

印度目前的疫情相信因变异毒株进一步恶化，每日感染人数都是历史新高，导致医院不堪重负，氧气供应短缺等。 该国现在有超过1700万例确诊，仅次于美国。

但西巴尔认为，接受中国生产的疫苗原料对世界最大的疫苗生产国印度而言没有伤害，“我们继续与中国进行贸易，并购买了包括价值数千美元的太阳能电池板等众多产品”。

位于首尔的国际疫苗研究所所长杰罗姆·金（Jerome Kim）表示，印度应向中国寻求帮助，以应对严重的疫苗短缺问题。 印度是疫苗的全球供应商，新德里已承诺增加资金以增加产量，但该国已面对供不应求的局面。

他认为，印度和中国应该铭记在冷战期间，美国和苏联如何摒弃前嫌，从而成功根除小痘和小儿麻痹症。

他说：“这是邻居相助的机会。我认为这将是一件有益的事情，因为这不仅对控制疫情很重要，而且对两国弥合传统仇而言也是重要机会。”

中印两国之间一直在边境的“实际控制线”上发生旷日持久的争端。