报告：七成陆港受访者认为大湾区就业机会吸引人

世界四大会计师事务所之一的毕马威在第五份年度就业趋势调查报告《2021年香港高管人员薪酬展望》中指出，70%的香港及大陆受访者认为粤港澳大湾区工作机会吸引人。

央视新闻引述的这份调查报告结集了702名企业管理人员的意见，其中549名受访者在香港工作或居住。

毕马威中国个人服务主管合伙人施礼信表示，随着大湾区发展规划逐步落实，人才更愿意在大湾区内城市流动，寻找就业机会。相关大湾区优惠政策就香港与大湾区其他城市之间的个人所得税税负差额给予补贴，有助于缓解大湾区内人员流动时面对的经济障碍。随着个人和企业对优惠措施及相关要求落实的信心增强，预计非金钱因素的考量将会变得更为普遍。

根据调查，大部分受访者预计，2021年在大湾区创造最多就业机会的行业为创新及科技（63%）、金融服务（37%）以及专业及咨询服务（33%）。

毕马威中国行政人员招聘服务总监许秀芝表示，主要由于港珠澳大桥及广深港高速铁路的建成，令大湾区“一小时生活圈”成型，深圳、广州及澳门成了香港人最有意愿去工作的三个大湾区城市。另外，有62%的香港人因较佳的事业及行业前景、60%的香港人因为交通便利、57%的香港人因为可获得更广阔的工作视野而选择大湾区工作。

另外，调查报告预计，地产及金融服务业的招聘人数将主导香港人力市场。其中，地产业带动了乐观情绪的复苏，有31%受访者预期今年会增加人手。同时，受惠于资本市场活跃，金融服务业的人手招聘前景向好，净增长预期由2020年的8%升至2021年的17%。