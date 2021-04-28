五粮液去年净利增长近200亿人民币

宜宾五粮液股份有限公司今年发布去年年报，去年营业收入增长14.37%至573.21亿元（人民币，下同，117.25亿新元）；净利润增长14.67%至199.55亿元。

根据澎湃新闻报道，按照此前制定的2020年营收和净利实现14%左右增长的目标来看，五粮液完成目标。根据2020年利润分配方案显示，五粮液拟每10股派现25.8元（含税），现金分红总额为100.15亿元，分红比例为50.19%，分红金额首次突破100亿元，创上市以来最高分红金额记录。

五粮液同日也披露了2021年第一季度财报，2021年一季度实现营收243.2亿，同比增长20.2%；净利93.2亿，同比增长21%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金增长66.04%至210.66亿元，经营活动产生的现金流量净流入55.05亿元，而去年同期净流出12.02亿元。

五粮液在公告中表示，主要系本报告期经营规模扩大（营业收入增加）及银行承兑汇票到期收现增加所致。

招商证券研报指出，五粮液2020年收入、利润分别增长14%和14%，穿越周期稳定收官。一季度收入业绩分别增长20.19%和21.02%，基本符合预期，但销售回款增长66%，表现非常亮眼，与公司动销强劲的终端反馈符合。

从2020年年报来看，五粮液产品去年收入增长13.92%至440.61亿元；系列酒产品提升9.81%至83.73亿元。经销模式收入微增4.65%至453.798亿元，直销模式大涨140.15%至70.54亿元。

从市场区域的销售情况来看，酒类产品在东部和西部增速最快，年收入分别增长30.17%和20.95%，分别达到141.86亿元，184.94亿元。

年报提到，报告期内，公司持续按照“三性一度”原则，进一步优化完善五粮液产品体系，形成了501五粮液、经典五粮液、第八代五粮液、五粮液1618、低度五粮液为主的产品体系。系列酒公司的全国性大单品尖庄、五粮醇、五粮特曲的新产品有序推出，同时坚持瘦身健体，2020年共清理清退12个品牌。

冠病疫情发生后，公司推进“老品损失新品补、零售损失团购补、线下损失线上补”，渠道结构进一步优化，建立传统、团购和创新三大渠道体系，官方商城、五粮液云店、数字酒证平台建成运行。

