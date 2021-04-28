王毅证实六国会议曾邀请印度

印度冠病疫情告急，中国外交部长王毅昨天与印度的五个邻国外长展开抗疫视频会议，独缺印度引起关注。但王毅表示，会议也向印度发出了邀请。

据中国外交部网站消息，王毅在主持中阿巴尼斯孟六国外长合作应对疫情视频会议时表示，“我们这次会议也向印度发出了邀请”。

王毅还说，中国对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚慰问，“希望会议也能为印度战胜疫情提供一份助力”。

他重申中方愿随时根据印方的需要，向印度人民提供支持和帮助，并称中国有关企业在政府支持下已经积极行动起来，第一批制氧机已运抵印度。

中国与南亚五国在此次会议上达成五点共识，其中“坚持同舟共济、共克时艰的合作抗疫精神”列为首位，反对将病毒和疫情政治化。

六国也将提升应对重大公共卫生事件的能力，促进疫苗供应和公平分配，以灵活方式拓展疫苗研发和生产合作，反对“疫苗民族主义”，消除“免疫鸿沟”。密切追踪变异病毒，探讨以多种方式开展后续合作。

另外，在昨天的中国外交部例行记者会上，有记者就中国是否邀请过印度参加此次外长会议，中国外交部发言人汪文斌回应称，这次会议是中国同南亚有关国家团结抗疫，恢复经济社会发展努力的延续，是国际和地区抗疫合作的有机组成部分。

他还说，中国始终秉持开放包容合作共赢的理念，对包括印度在内的南亚其他国家参与敞开大门，也愿继续通过双边渠道为有关地区国家抗击疫情，维护本地区公共卫生安全做出积极的努力。

印度周二新增32万3144起确诊病例，虽少于周一35万2991起的纪录，但已是该国单日新病例连续六天超过30万起；当天新增死例2771起，少于周一的2812起。