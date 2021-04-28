宁德时代去年净利润逾55亿人民币

宁德时代昨晚发布的2020年财报显示，宁德时代去年实现营业收入503.19亿元（人民币，下同，102.92亿新元），同比增长9.9%；净利润为55.83亿元，同比增长22.43%。

根据《21世纪经济报道》报道，动力电池系统销售系公司主要收入来源，约占公司总营收的近8成。报告期内，公司动力电池系统销售收入为394亿元，同比增长2.18%。

根据中汽研合格证数据，国内动力电池装机总量为63.6GWh，同比增长2%，其中公司装机量为31.9GWh，市场占有率为50%。

宁德时代的储能系统业务在2020年快速成长，全年实现储能系统销售收入为19.4亿元，同比增长218.56%。

宁德时代表示，在储能市场快速启动的背景下，公司持续加强研发投入，基于长寿命电芯技术、液冷CTP电箱技术，推出了户外系统EnerOne产品，实现了在海外市场从提供部件到提供电池系统的转型，其安全、经济性等各项指标行业领先。

此外，宁德时代还同时发布了关于开展境内外产业链相关投资的公告。

宁德时代表示，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资，投资总额不超过190亿元(不含本数)人民币或等值币种。

据公告，投资范围具体包括境内外产业链优质上市公司的股票、可转换债券以及其他权益类投资品种；投资方式包括但不限于新股申购、二级市场证券买入、集合竞价、协议转让、大宗交易、参与定向增发等法律法规允许的方式。

宁德时代表示，随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源汽车及储能行业近年来快速发展，但产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，无法满足市场需求，可能制约行业长期发展。

出于长期战略发展考虑，宁德时代拟围绕主业，通过对产业链优质上市公司进行投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，提升公司市场竞争力。