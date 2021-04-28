MSCI明晟推出中国主题指数

全球证券指数发布商MSCI明晟周三表示，已推出20个主题指数帮助中国国内外投资者押注匹配中国政府战略政策目标的中国大趋势。

据路透社报道，MSCI明晟称，其设计的首套针对特定国家的主题指数可以帮助投资者更好地掌握中国科技、环境、社会和生活方式的长期结构性变化。

中国在3月正式发布十四五规划，侧重于高质量可持续发展，同时中国经济继续转向依靠国内消费和创新，降低对出口的依赖。

MSCI明晟亚太地区指数解决方案研究部主管魏震说，主题投资就是专门为抓住大趋势而设计，MSCI明晟判断的大趋势涉及颠覆性技术、产业创新以及其它容易受到中美“科技战”影响的问题。科技战开打后，美国已经以安全为由拉黑了一批中资科技公司。

指数产品亚太主管沃尔斯（Doug Walls）表示，MSCI明晟的工作就是为投资者创建工具，“至于那些（强国）竞争，我们并不持观点”。

MSCI明晟使用基于规则的方法来确定主题，并对公开披露的资料采用自然语言加工和机器学习加以处理，用来评估大趋势和股票之间的联系。

例如，一项被称作未来出行的指数，其成分股就包括叫车公司、汽车电池生产商和自动驾驶技术开发企业。

一些投资者认为，通过浏览披露信息来进行主题投资，这个创意不如积极型投资，因为有可能买到好大喜功却不赚钱的公司股票，或者错过信息披露有限的优质公司。

但沃尔斯说，MSCI明晟的竞争对手富时罗素准备创立自己的中国主题系列指数，“反映出投资者越发要求创新工具的事实”，以帮助他们参与到中国的增长中来。