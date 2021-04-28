分析：华融事件表明中国需进行美国式金融改革

有分析认为，发生在中国最大坏账管理公司华融身上的戏剧性事件，凸显出中国迫切需要简化其对金融系统的监管。

彭博社发表分析文章说，在投资者就国有企业中国华融可能进行的重组寻求更明确的信息的时候，涉及的政府机构数量让这事变得更加复杂了。

先是财政部，该公司的大股东。中国财政部可能将持股划转给主权财富基金，从而把责任也转移过去。还有中国银保监会，该最高监管机构虽然有一定话语权，但在该公司财务决策方面权力有限。此外，正在考虑收购中国华融资产的央行需要介入，以履行其维持整体金融稳定的职责。

再上面是中国国务院金融稳定发展委员会，该委员会的主任是国务院副总理刘鹤。有迹象显示，这个重权在握的机构将扩大职权范围，并加大对地方金融机构的监管。

知情人士透露，监管层已举行数次会议、讨论中国华融的命运，但是银保监会是目前唯一一个已就该公司公开置评的监管机构。

中国如何应对其金融体系面临的日益增大的挑战，与全球市场的关系变得更大了。彭博社认为，空前的资本流入以及中国资金海外投资渠道扩大，使得北京以透明的方式加强监管变得前所未有的重要。

中国央行副行长刘桂平3月份发表文章详细论述、敦促改革。他写道，中国的金融规定条款“分散”，可以借鉴美国的《多德—弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）以及最近几十年改革了金融法规的其他主要经济体。该文的主要观点是，中国需要一部统一的金融稳定法。

刘桂平已向人大提出制定“金融稳定法”的议案，并建议在“条件成熟时尽快出台”该法。北京威诺律师事务所合伙人杨兆全说，完成这种立法可能需要三到五年。

杨兆全说，风险事件接连发生，损害市场并危害金融和社会稳定，迫切需要更强大的法律工具。