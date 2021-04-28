华为一季度营收降17% 研发逆势增长

中国电信设备巨头华为今年一季度营收同比下降16.92%，应该还是与受美国制裁影响，手机销量大幅下滑有关。

据中国证券报报道，华为4月28日公布一季报。一季度华为实现营业收入1500.57亿元（人民币，下同，306.99亿新元），同比下降16.92%；归母净利润为168.47亿元，同比增长26.63%，相当于每日赚1.87亿元。一季度，华为研发费用有所增加，达307.50亿元，上年同期为273.67亿元。

早在4月12日，华为轮值董事长徐直军表示，华为今年的目标还是活下来，争取活得好一点。

从现金流来看，一季度华为现金流向好。经营活动产生的现金流量净额为216.90亿元，上年同期为-407.80亿元。从账面来看，截至一季末，华为货币资金为2233.25亿元，上年同期为1972.96亿元。

不过，华为并未透露一季度营收下滑的原因。应该还是与受美国制裁影响，手机销量大幅下滑有关。市场研究机构Strategy Analytics的最新研究表明，2021年一季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%。该季度出货量前五名未出现华为的身影，而此前华为手机是榜单前三名的常客。

《中国证券报》在文中评论说，从业务增长点来看，汽车业务和云业务均会成为华为的发力点。4月20日晚间，华为常务董事、消费者业务CEO余承东公开表示，在短短两年时间内，美国制裁让华为的手机业务遇到非常大的供应挑战。手机是高频、刚需、海量、高价值的产品，如果要弥补手机销量的损失，就要靠电动汽车。智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高。

从云业务来看，华为云由徐直军担任董事长，余承东担任CEO，可见华为创始人任正非对这一业务寄予厚望。徐直军4月12日说，华为希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖，同时提升产品的竞争力。华为认为云的核心是软件，希望以此强化软件方面的组织，使得它和硬件解耦。同时加大投资，更好地面向未来，实现软件产业的增长。