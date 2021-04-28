北京处级干部体验送外卖一天只赚41元人民币

北京市人社局一名处级干部体验送外卖，12小时只赚了41块（人民币，下同，约8.4新元），事件在中国网络引起关注。

据《北京日报》报道，北京卫视昨晚播出了《我为群众办实事之局处长走流程》的系列纪录片，在该纪录片中，北京市人社局劳动关系处副处长王林拜师外卖小哥，体验了一天送外卖的感觉。

王林在12小时里完成五单送餐，获得快递费41元，累瘫的他连连感叹不容易，“我觉得很委屈。我今天跑了那么长时间，就挣这么点钱，离我的100块钱的目标差那么多。”

中国外卖平台美团今天已作出回应说，已新开22场恳谈会采纳19条骑手建议，正在改善骑手的配送体验，并新增了“申诉审核绿色通道”、“宝贝陪伴日”等帮扶政策。

很多网友看过视频后感叹外卖小哥的辛苦，觉得视频“挺心酸也挺真实，只有体验过，才知道不容易，才懂得委屈”，呼吁官员为外卖小哥多争取点利益。有网友还拿演员郑爽被爆77天片酬1.6亿、日薪208万与外卖员的收入做对比，感慨“魔幻现实”，呼吁有关部分加强对娱乐圈的规管。

还有不少网友对干部的做法表示认同，“这样的体验很好，应当鼓励和肯定！”“这才是下基层，而不是看数据”。

一些官媒也在节目播出后纷纷表态，希望领导干部多点实际行动，少说套话空话，保障劳动者权益。

中国央视新闻发表评论说，这次的真实体验不能也绝不应是个真人“秀”，体验后将推出什么具体的、创新的措施，这是公众最关心的，也是副处长的职责所在，“希望领导干部们多到一线出出汗、到艰苦的行业去壮筋骨”。

中新社官微“国是直通车”也发表评论说，“王处长”体验送外卖，12小时赚41元“很委屈”，但这就是生活，只有躬身力行，了解从业者的不易，才能更好的保障劳动者权益，规范行业发展。

评论还说，“坐而论道，不如起而行之”，希望更多的“处长们”可以“下来”走走，听群众之声音，解群众之难题。