美国将从8月1日允许中国留学生赴美上课

美国政府周二宣布，将在今年秋季放宽针对中国和其他国家的国际学生进入美国的旅行限制，这一调整可能会为一些在大流行期间招生人数下降的大学带来经济帮助。

据路透社报道，美国国务院声明，将从8月1日起将国家利益豁免扩大到来自世界各地的留学生和学者，此前美国国务院在3月为来自欧洲的留学生作出了上述调整。

在美学习的国际学生中中国学生人数最多。根据国际教育交流(IEE)的数据，2019-20学年约有35%的国际学生来自中国，几乎是排在第二位的印度留学生人数的两倍。

受疫情影响，美国禁止大多数在两周内去过中国、巴西、南非、伊朗和欧洲大部分地区的非美国公民入境美国。现在，所有来自这些国家的留学生都可以在今年秋季前往美国。

IEE在2020年11月发布的一份报告中写道，2019-20学年，37.2万名中国公民在美国的大学和学院就读。

根据美国国家学生信息交换所的数据，2020年秋季，美国大专院校入学总人数下降了2.5%，几乎是2019年秋季入学人数降幅的两倍。

2020年1月，时任美国总统特朗普首次宣布实施限制，禁止几乎所有去过中国的非美国公民入境美国。美国大专院校一直在敦促国务院在国际学生不得不做出入学决定前采取行动。

一位政府官员说，尽管宣布了这一消息，但官员们正在“密切关注疫情状况和演变轨迹”。

目前尚不清楚美国的大专院校或政府是否会承认中国学生接种的、没有获得美国食品药物管理局(FDA)批准的疫苗。部分美国学校要求学生在复课前完成疫苗接种。

另一个大问题是，首次申请学生签证的人员需要在美国大使馆和领事馆进行面签。美国国务院周二说，“正继续在遵循卫生部门科学指引的情况下，寻求处理更多签证申请的方法。”

美国教育理事会(ACE)援引一项研究称，2019-20学年，国际学生带来的总体经济影响从上一年的405亿美元（537.20亿新元）下降了18亿美元。

IEE报告称，2019学年，中国学生带给美国的经济影响约为159亿美元。

