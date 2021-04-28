中国称美解除中国留学生赴美限制为“积极的一步”

美国前天宣布解除持有留学签证的中国留学生赴美限制，人在中国的学生无需离境14天再进入美国，而可以直飞美国学习。中国称此举为“积极的一步”。

据路透社报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上说，美国放宽中国与其他国际学生今秋赴美的防疫限制，是积极的一步，中方希望美国为赴美的中国国民作出适当安排。

据界面新闻报道，美国国务院4月26日发布声明说，持有F-1或M-1留学签证、人在中国的学生将可以直飞美国学习。

受冠病疫情影响，美国目前要求入境者在进入美国前14天不得在中国停留，只有美国公民、永久居民及其配偶、子女和父母，以及旅行目的和人道主义、公共卫生或国家安全相关的群体可以豁免。

但新发布的声明显示，已持有留学签证、身处中国的学生也可以直接前往美国，无需离开中国在第三国停留至少14天后再进入美国。

这项新规定适用于学术课程开始于2021年8月1日以后的学生。他们最早可以在课程开始前30天进入美国。同样被放宽限制的还有身处伊朗、巴西或南非的学生。

目前还没有获得F-1或M-1留学签证的学生需要联系距离最近的大使馆或领事馆。

美国驻中国大使馆官网显示，美国驻华使领馆尚无法恢复例行非移民签证业务，目前仅允许为特定非移民签证类型的申请人提供有限数量的预约。

该网站表示，在本地条件、资源和安全条件允许的情况下将尽可能提供预约服务。大使馆鼓励所有申请人关注旅行限制，并在符合条件后尽快提出申请。预约将按照先到先得的原则进行。

约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至4月26日的过去一周，美国平均单日新增确诊病例5万8163例，平均单日新增死亡病例693例。

联邦疾病控制与预防中心的统计数据显示，美国已有42%的人口至少接种了一剂冠病疫苗，约28.5%的人口完全接种了两剂疫苗。

美国总统拜登上周三（21日）宣布，在其就任后92天，其设定的100天内施打2亿剂冠病疫苗的目标已提前实现。