消息：中国正调查蚂蚁IPO如何快速获批

（纽约电）知情人士透露，中国正在调查蚂蚁集团去年的上市为何获得了快速批准。该调查结束而且蚂蚁完成业务整顿前，阿里创始人马云不允许离开中国。

据《华尔街日报》报道，知情人士透露，中国正在调查马云如何为蚂蚁集团（Ant Group）的首次公开募股（IPO）争取到快速批准。调查重点放在该上市交易的监管机构、拥护该交易的地方官员，以及将从中受益的大型国有企业。

知情人士说，这项调查审查了马云与这些国家中坚分子的关系，这意味着打击动作正波及国家机关。马云本人在蚂蚁集团完成业务整顿和这项调查结束之前，不会被允许离开中国。

中国高层担心，蚂蚁集团的商业模式，即由大数据驱动的贷款模式，会危及中国的金融体系，部分原因在于该公司的银行合作伙伴承担了大部分风险。另外，有望从蚂蚁IPO中获益的人里，包含有人脉广泛的个人和机构、有影响力的政治家族和大型国有基金。

如今，中国证监会和上海的股票监管机构制定的上市标准和程序都在接受审视。焦点之一是上海证交所的科创板。马云曾计划让蚂蚁在科创板和港交所同步上市。

科创板创建于中美贸易战最激烈时期，目的是帮助中国科技公司筹集资金，并更好地与美国同行竞争。中国国家主席习近平亲自在2018年底宣布推出科创板。据报道，习近平仅和极少数人讨论过科创板计划，其中一个就是中共上海市委书记李强。不过作为前浙江省前省长，李强一直支持马云及其企业，马云商业帝国的大本营也位于浙江。

上海政府和蚂蚁及阿里集团曾于2015年、2018年和2020年三度签署战略合作协议。李强和马云在2018年签协议时，承诺“全力支持”阿里在上海布局。

浙江证券监管部门2020年年中花了大约一周时间审查蚂蚁的IPO计划并提出建议。蚂蚁8月25日向科创板和港交所提交上市招股书。不到一个月，上海监管机构就完成了对上市申请的审核，使蚂蚁在更早提交的公司前获批。

知情人士说，调查还审查了一系列国家基金是如何投资蚂蚁集团的，包括中投公司和中国人寿。中投的使命是在海外投资，但却在国内投资了蚂蚁。

另外，监管部门对蚂蚁IPO申请的处理方式让政府担心国家利益没有得到充分保护。蚂蚁2020年10月在支付宝平台上，从计划认购IPO的五家公募基金的散户中筹集近90亿美元（119.36亿新元），要求他们的资金锁定18个月。一些银行曾向监管投诉说，这意味着蚂蚁自己承销IPO。在对事件调查后，中国证监会10月为蚂蚁IPO的香港部分开了绿灯。上市搁浅后，五家公募基金向散户返还了逾30亿美元。

习近平今年1月在中央纪律检查委员会议上强调金融业监管，将金融反腐和监管作为侧重点。不久后，关于蚂蚁获批上市的调查就开始了。知情人士说，尚不知是否将有参与批准或促成上市的个人被追责。

