仁恒钟声坚：企业要习惯调控 视为长远发展机会

面对中国多地楼市调控政策，在华发展的新加坡房地产开发商认为，尽管限价对企业的利润有影响，但是政府和消费者对产品的信心，却是企业长远发展不可多得的机会。

上海、深圳等一二线城市今年以来逐步收紧房贷，并以公示积分制等方式落实“房住不炒”的基本国策，抑制楼市过快升温。

新加坡仁恒置地集团董事局主席钟声坚上周日（25日）在上海举行的仁恒28周年品牌沟通会期间接受媒体询问时强调，仁恒“不会因为调控来降低品质”。

1993年的上海，市区人均居住面积不足三平方米，而今是具备中国经济风向标的国际大都市。钟声坚说，当年把精装修、国际社区理念引入中国、提升居住品质的想法还是“超前的”。海内外开发商28年来历经数次楼市调控，对于同期分享中国经济发展红利的企业来说，他认为既要适应调控来满足大国策，同时要尊重城市和产品。

“当用的不能省，当省的不能用。”钟声坚说，开发商的责任是专注做好每一个产品，仁恒会继续深耕中国，换得消费者对水泥工匠精神的奖励。

根据集团新闻稿，仁恒现已进驻中国18个城市，拥有11万多户业主，2020年实现约899亿元人民币（183.9亿新元）总销售金额。

这位自嘲摸爬滚打28载的“老兵”认为，在跌宕起伏的市场大潮中，企业将继续人才培养，让团队延续传承，至于百亿千亿业绩目标，还是“顺其自然”。