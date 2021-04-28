赵立坚回应日本抗议涉核污染水推特：做了错事还不让别人说吗？

中国外交部发言人赵立坚针对推特是否删帖的提问回答说，“日方错误决定在先，我们抗议在后，日方做了坏事，还不让别人说吗？”赵立坚还称，他已经把推特置顶，因为插画反映的是正当民意和正义呼声，日本政府需要撤销错误决定并道歉。

根据澎湃新闻报道，有日本记者在今天举行的外交部例行记者会上提问赵立坚，关于他所发的涉及日本核废水的推特，日方已经向中方表明抗议，并要求删除推特，问他是否会删除？

赵立坚表示，据他所知（推特内容）是一幅中国青年插画家的画作。这首先说明了葛饰北斋先生的原作在中国有一定知名度，中国民众对日本文化是相当了解的。这幅新作品反映出中国民众对日本政府单方面决定以排海方式处理福岛核污染水的担忧和不满。事实上不仅是中国，日方行径已经引发多国政府、国际组织、全球300多个环保团体，和包括日本国民在内的各国民众的强烈反对和严重关切。

赵立坚指出，中国多次提到福岛核污染水有害物质多、危害极大。美国科学杂志、德国海洋科学研究机构、俄罗斯、韩国等多国学者认为，日方拟排放的核污染水即使经过仔细清洗，仍含有大量放射性物质同位素，其中碳14的半衰期可达5730年。核污染水自排放之日起，未来几十年内将影响太平洋沿岸全部国家，所含放射性物质将对全球海洋环境造成数千年之久的危害。日方为了省钱，单方面决定将核污染水排海极不负责任。

赵立坚说：“日方错误决定在先，我们抗议在后，日方做了坏事，还不让别人说吗？”他说，全世界抗议不是一天两天了，日方一些官员一直装聋作哑，为什么对一幅插画作品气急败坏，他们应该多听听世界人民对于核污染水排海的抗议呼声，日方应该认清自身责任，履行国际义务，撤销错误决定。

赵立坚最后补充说，“至于你提到的我是否会删帖并道歉，可能你已经注意到，我已经把推特置顶了，插画反映的是正当民意和正义呼声，日本政府需要撤销错误决定并道歉。”

