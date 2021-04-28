下午察：拜登团队中有台湾背景的成员

有消息传出，美国总统拜登很可能提名曾在奥巴马政府任职的台裔科学家徐若冰为美国国防部研发暨工程部副部长。

在台北出生的徐若冰如果顺利获得委任，她将是继戴琪、赵克露和吴修铭之后，拜登执政团队中的又一名台裔。

另据报道，奥巴马政府时期的白宫资深官员卢沛宁，也获提名加入美国驻联合国代表团。卢沛宁在美国出世，本人和台湾联系比较浅，但外祖父王任远曾在1970年至1976年任中华民国司法行政部部长。

屈指数来，拜登政府去年12月以来，已陆续委任了好几名台裔官员：

【美国贸易代表——戴琪】

今年47岁的戴琪是拜登内阁人选中的首位台裔，也是美国第一位华裔贸易代表。

被台湾媒体称为“台二代”的戴琪出生于美国康涅狄格州，父母戴元亨和李钟渝都在中国大陆出生，台湾成长，后赴美求学。

今年47岁的戴琪是拜登内阁人选中的首位台裔，也是美国第一位华裔贸易代表。（路透社）

戴元亨在耶鲁大学攻读化学，曾在沃尔特·里德陆军研究院（Water Reed Army Institute of Research）工作，于2019年因意外摔倒逝世。

对于女儿被任命为美国贸易代表一事，曾在美国国立卫生研究院（NIH）工作、现年76岁的戴母李钟渝在接受台湾媒体采访时低调表示“下一代的事，不便多言”。

讲得一口流利中文的戴琪拥有耶鲁大学历史学文学士及哈佛法学院法律博士学位，曾在1996至1998年间，以耶鲁大学雅礼协会研究员（Yale-China Fellow）的身份在广州生活工作，并在中山大学教授英语。

戴琪曾在华盛顿多家律师事务所工作，2007年加入美国贸易代表办公室，先于2007年至2011年担任副总法律顾问，随后担任中国贸易执法总顾问，这期间，奥巴马政府在世界贸易组织（WTO）提出对中国的贸易争端诉讼便由她一手经办。

戴琪于2014年进入众议院筹款委员会，担任委员会主席与民主党议员的顾问，2017年出任首席顾问。她因代表民主党人在与特朗普政府协商今年生效的《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）方面发挥重要作用而受到肯定。

拜登过渡团队此前在声明中称赞戴琪是一位“敬业并受尊敬的公务员和资深国际贸易专家”，并表示会借由她的经验“帮助美国走出由冠病引发的经济危机，实现候任总统支持美国工人贸易战略的愿景”。

担任美国贸易代表的戴琪主要任务是执行美国的进口规则，并协调与中国和其他国家的贸易条款。

在她被正式任命前，中国学者视戴琪这一任命是中美关系的“负面信号”，更有一篇广为流传的网络文章，将戴琪与美国国务卿蓬佩奥的鹰派首席中国政策和规划顾问余茂春进行类比，指出拜登上台后美国的对华策略将比特朗普时期“更有章法”。

美媒CNBC也认为，虽然戴琪比前贸易代表莱特希泽更倾向于多边主义体系，但也不意味着会转变美国对华强硬姿态。戴琪此前还表示，应该强有力且有战略地应对中国。

她在今年3月上任后的首个媒体访问中说，不准备在近期内取消对中国进口商品的关税，但对于与中国进行贸易谈判，则可能会持开放态度。

【美国全球媒体署代理署长——赵克露】

台裔资深记者赵克露是在今年年初被拜登政府任命为美国国际媒体署（USAGM）代理执行长，负责美国对外广播事务。她也是首位担任此职的亚裔女性。

台裔资深记者赵克露是在今年年初被拜登政府任命为美国国际媒体署（USAGM）代理执行长，负责美国对外广播事务。（互联网）

现年46岁的赵克露毕业于台湾政治大学新闻系，之后远赴美国肯特州立大学攻读教育与传播硕士，并进入美国政府对外设立和资助的“美国之音”工作长达40余年，一路从实习生、记者、编辑、中文部主任、东亚部主任、副台长当到代理台长。

赵克露的父亲是前台湾《中央日报》副社长赵俊廷，过世时还被台湾时任总统马英九追赠褒扬令，表彰其对新闻界的贡献。

赵克露的母亲王美华也曾在《中央日报》工作，有校对大王的称号。

台湾前驻美代表沉吕巡向台媒透露，多年前在双橡园颁发褒扬令给赵廷俊时，赵家全家人都来了，当天晚上他与赵家一家人一起参加晚宴，对赵克露的印象是“十分专业”，两人聊了一些关于对日抗战以及退守台湾的往事。后来他在华府办了一些抗战纪念活动，赵克露也派记者去采访。

“美国之音”前台长贝内特（Amanda Bennett）在赵克露获得新任命后发推向她道贺，并指赵克露“是真正好手，聪明、勇敢，为人正直直率，没有比她更好的人选”。

上任后的赵克露可谓雷厉风行。官宣当天，赵克露即对“美国之音”的管理层采取行动，将去年12月刚刚获美国前总统特朗普任命的台长罗伯特·赖利及副台长伊丽莎白·罗宾斯免职。

除了清理“美国之音”内部外，赵克露还立刻解雇了国际媒体署旗下自由亚洲电台（RFA）、中东广播网（MEBN）、自由欧洲电台／自由电台（RFE／RL）等多名高层，包括曾任特朗普副国安顾问的MEBN总裁柯兹（Victoria Coates）、RFE/RL总裁利平（Ted Lipien）以及被视为特朗普与台湾总统蔡英文通电话的幕后推手——自由亚洲电台台长叶望辉（Stephen J. Yates）。

【白宫国家经济委员会总统科技与竞争政策特别助理——吴修铭】

拜登上月宣布任命法学教授、台裔吴修铭（Tim Wu）加入白宫国家经济委员会，担任总统科技与竞争政策（Competition Policy）特别助理。

49岁的吴修铭是当下对美国科技巨头的知名批评者，此次任命是拜登政府实现其“反垄断”承诺的体现，并同时落实监督美国科技巨头。（互联网）

据报道，吴修铭的职务主要是与美国国内科技及垄断行为有关，牵涉到中美关系中的经贸、媒体、国防等问题较少。

根据美国媒体报道，49岁的吴修铭是当下对美国科技巨头的知名批评者，此次任命是拜登政府实现其“反垄断”承诺的体现，并同时落实监督美国科技巨头。

在哥伦比亚大学法学院任职的吴修铭，本身专长便是网络科技以及反托拉斯法。他多年来的公开演讲及著作都抨击美国网络科技巨头及其营销模式。

外界普遍认为，吴修铭加入白宫团队后，亚马逊、面簿或谷歌等科技巨头都将面临挑战。

尽管吴修铭的职务并不大涉及中美关系，但其父亲的“台独”背景却为这一任命加强了政治属性。

吴修铭祖父是当时日本殖民政府的官僚，父亲吴明达生于台南，1970年代从台湾大学医科毕业后，前往加拿大留学，认识了同为免疫学家、英国移民背景的吉莲（Gillian Wu），两人结婚后生下吴修铭及弟弟大卫（David Wu）。

吴明达随后赴美研究并任教，同时开始推动海外台湾民主化及台独运动，曾回到多伦多担任加拿大“台独联盟”主席，并在华府与相关组织创立台独地下刊物《望春风》。不过他在42岁时就因脑瘤去世。

由母亲抚养长大的吴修铭在加拿大的大学修习生物学后，赴美攻读哈佛法学博士并定居美国，开始担任法官及大学教职，并开始参与美国公共事务。

据《纽约时报》报道，吴修铭成年后学会读中文，才知道父亲吴明达曾是早年提倡台独运动的人物之一，并曾要求台湾其他异议人士驱逐蒋介石和他所领导的国民党政府。

2014年，吴修铭曾参与纽约州副州长的民主党内初选。据报道，当时吴修铭前往华人社区会以流利中文拜票，并在唐人街的“台湾会馆”拜会时，也提到父亲来自台南，自己成长期间也多次在暑假拜访台湾。

他表示，自己曾见证1996年台湾首次总统直选，并深受父亲参与民主运动影响，因此命中注定要参与政治。

据台媒报道，吴修铭还有不少亲戚也在台湾从政，大多数是代表民进党参选。这些亲戚当时也给了他不少竞选建议。

吴修铭还曾在前总统特朗普执政时期投书《纽约时报》，指出特朗普禁用中国互联网企业字节跳动的社交产品TikTok，其政治动机可疑，同时也批评，中国在国内封锁外国社交媒体或网站，中国的社交媒体和网站却在国外市场畅通无阻，并借着这些媒体输出“网络民族主义”，这违反了网络开放原则，因此认为，此不公平现象不该再被容忍。

【或被提名为美国国防部副部长——徐若冰】

拜登可能提名的这位台裔科学家徐若冰是在台北出生，10岁移民到美国；分别在加拿大新布伦斯瑞克大学（University of New Brunswick）与多伦多大学获数学学士与硕士学位，之后又在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）获电子工程硕士，成为一名工程师。

现年68岁的徐若冰如果成功入阁，将是目前拜登团队台裔中年纪最大的，也将成为华裔与亚裔美国人在国防部任职最高层级的官员。（互联网）

根据《联合报》引述一名台湾政府高层官员透露，徐若冰的祖父徐康良官拜中将，曾任“中华民国空军副总司令”。

现年68岁的徐若冰如果成功入阁，将是目前拜登团队台裔中年纪最大的，也将创下亚裔美国人在国防部文官系统的最高官职纪录。她曾参与无人机、太空和电子战的研发；也曾在雷神公司（Raytheon）任太空与基载系统科技战略副总裁。

白宫介绍，徐若冰自2010年底开始在美国陆军服务，2012年到2016年担任美国陆军采购、后勤与技术助理部长。

据彭博社报道，徐若冰在奥巴马政府任职的五年间，参与了军队的最大武器购买案，曾主导包括匿踪战机F-35雷达研发等多项美国空军重要专案，是少数在国防领域表现杰出的女性，也被外界称为F-35战机雷达之母。前述高官也说，徐若冰相当熟悉五角大楼的情况。

近年来，徐若冰担任航天领域的独立非营利公司Aerospace Corp董事会成员，并在投资无人机技术的风险投资公司Levitate Capital等公司任职。

根据台媒报道，她也曾任美国空军科学顾问委员会（US Air Force Scientific Advisory Board）主席，和美国国家工程院（National Academy of Engineering）院士。她曾获美国国防部杰出公共服务勋章、陆军杰出平民服务勋章、空军杰出平民服务奖。

另一名被拜登提名为美国驻联合国管理与改革代表是和台湾有一点点渊源的美国华裔卢沛宁。（互联网）

【被提名为美国驻联合国管理与改革代表——卢沛宁】

据报道，近日被拜登提名为美国驻联合国管理与改革代表的，是一名和台湾有一点点渊源的美国华裔卢沛宁。

55岁的卢沛宁出生于新泽西州，其父亲卢正阳和母亲王大成均生于中国大陆，之后在台湾生活，1950年代赴美国留学并移民。

据卢沛宁回忆，他从小受到从事电机工程却热爱时政和历史的父亲影响，二人曾一同阅读政治家们的传记和共同观看每天晚间的新闻。

卢沛宁的外祖父王任远大有来头，他曾在1948年作为天津的代表被选为第一届立法院委员，并在1970年至1976年任中华民国司法行政部部长。

卢沛宁与美国前总统奥巴马是哈佛大学法学院同学，曾在奥巴马执政期间担任参议院的法务主任、代理幕僚长，参与2008年到2009年的奥巴马与小布什的政权交接， 2009年到2013担任内阁秘书长与总统助理，参与主持“亚裔美国人与太平洋岛民白宫倡议”（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。

2014年到2017年，卢沛宁出任美国劳工部副部长，为美国史上第二位出任内阁部门副部长的亚裔美国人，在白宫与劳工部任内，他与亚裔社群互动颇多。

根据白宫介绍，卢沛宁目前在华府一家科技公司担任高级战略顾问。

【为什么只见台裔？】

据《世界日报》报道，拜登去年12月决定提名戴琪出任美国贸易代表后，网上即有华裔质疑，为什么美国政府用人都是用台湾背景的移民，未见中国大陆背景者？

该报分析说，主因在大陆移民是在上世纪八九十年代后才大批赴美，尚须时日耕耘。而老一代华侨在美国发展已150年，台湾侨民则是在上世纪七八十年代赴美留学或移民，在美生根、子女受良好教育，如今开花结果。前华盛顿州长、美国驻中国大使骆家辉，联邦众议员吴振伟、赵美心等都是广东老华侨后代；而美国前运输部长赵小兰、戴琪、众议员孟昭文、2020年美国总统大选民主党初选候选人杨安泽等人的父母都是从大陆到台湾，再移民美国，逾半个世纪后，终使华人参政卓然有成。

在中美战略竞争加剧、两国关系紧张之下，大陆背景的美国华裔无论晋身公职，或在敏感的国防、科研等领域，都面临日趋严重的“玻璃天花板”。（彭博社）

另一方面，在中美战略竞争加剧、两国关系紧张之下，美国政府抓间谍、防中国学者和留学生窃密，联邦调查局长更公开说FBI调查中的中国间谍案多达5000个，在这种情况下，大陆背景的美国华裔无论晋身公职，或在敏感的国防、科研等领域，都面临日趋严重的“玻璃天花板”。

除非美中关系未来能走向缓和，像去年突然曝光的前国务卿彭佩奥智囊余茂春，是第一代大陆留学生，恐怕将成为非常罕见的例子。